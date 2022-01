A tehetséggondozás nem pártpolitikai, hanem nemzetstratégiai kérdés

„Mára elmondhatjuk, hogy a 25 éves Mathias Corvinus Collegium (MCC) az évek alatt a tehetséggondozás legfontosabb közép-európai intézményévé vált, illetve mostanra a hazai közélet számára is megkerülhetetlen szereplők lettünk” – mondta Orbán Balázs az Origónak adott interjúban. Az MCC kuratóriumi elnöke közölte, 14 magyarországi városban vannak jelen, a nagyobb egyetemi városokban minden korosztály számára megtalálhatók a programjaik, Kárpátalján és Erdélyben további kilenc helyszínen zajlik a munka. Orbán Balázs úgy fogalmazott,

különösen fontos volt számára, hogy be tudták bizonyítani, hogy lehetséges idehaza létrehozni egy nemzeti alapon álló, de nemzetközileg is versenyképes oktatási, képzési intézményt.

„Voltak, akik kételkedtek benne, de ezek a hangok mára teljesen elhalkultak – az idei év ugyanis önmagáért beszél” – hangsúlyozta.

Elmondta, az MCC elsősorban tehetséggondozó intézmény, amit az az igény hívott életre, hogy a tömegoktatás korában kell lennie egy olyan bázisnak is, amely dedikáltan a legtehetségesebb fiatalokkal foglalkozik. Biztosítja számukra azt a pluszt, ami a tehetségük kibontakozásához szükséges.

Az MCC ezt a munkát tízéves kortól a középiskolás és egyetemi éveken át egészen a felnőttkorig végzi, ingyenesen, egyedi képzési módszerekkel, mentorokkal, külföldi lehetőségekkel, a Kárpát-medence több tucat városában.

„A nemzetközi tanácsadó testületben ülő egyetemi professzorok is nagyon szeretik az intézményt. Idén az eddigiekhez képest is sikerült előrelépnünk, több mint 150 külföldi vendégelőadó került kapcsolatba az MCC-vel. Tucker Carlson fellépése például komoly nemzetközi láthatóságot biztosított nekünk” – tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy miért szálltak be a könyvpiacra, Orbán Balázs azt mondta, a legokosabb emberek legtöbbször még mindig könyv formájában mondják el a gondolataikat. „A Libri mint piacvezető nagyon jó évet fog zárni, az újonnan alakult MCC Press pedig idén 17 könyvet jelentetett meg, és jövőre hetven cím van a puskacsőben. Azt tapasztaltam, hogy nagyon lassan halad a külföldön megjelenő legfrissebb, közéleti érdeklődésre is számot tartó sikerkönyvek lefordítása, ezért mi erre is koncentrálunk. Mindezek mellett szeretnénk minél több úgynevezett non-fiction magyar szerző művét megjelentetni. Később pedig a nemzetközi piacra is szeretnénk kivinni a magyar szerzők munkáit idegen nyelven” – árulta el a politikus.

Hangsúlyozta, a magyar történelemben a legsikeresebb időszakok azok voltak, amikor képesek voltunk elmondani a saját történetünket a világnak, és szellemi értelemben is jelen voltunk a nyugati országokban.

„Eddig erre nem jutott elég erő, de bízom benne, hogy a következő években itt is nyílik tér. Látszik, hogy az elmúlt évtized sikerei érdekessé tették Magyarországot. Sokkal nagyobb igény volna ezekre a könyvekre külföldön, mint amennyi »kivetítési« képességgel most rendelkezünk. Ez egy nemzetstratégiai kérdés”

– emelte ki.

Arra a felvetésre, miszerint a baloldal korábban élesen bírálta az MCC átalakítását, mindez pedig a választási kampányban ismét felerősödhet, Orbán Balázs úgy fogalmazott, ezek a hangok mára szinte teljesen elhalkultak, április után pedig már emlékezni sem fognak rájuk. „Nem túl értelmes dolog tehetséges magyar diákok ingyenes képzésébe politikai alapon belekötni. De nem akartam a levegőbe beszélni, ezért csináltattunk egy friss közvélemény-kutatást, ami ugyanezt erősíti meg. Azok körében, akik ismerik az MCC-t, nagyon pozitív az intézmény megítélése, s elenyésző azok száma, akik negatív véleménnyel vannak róla. Engem is meglepett, hogy a lejárató cikkek mennyire nem voltak hatásosak még az ellenzéki szavazók körében sem. Nyilván azért, mert ők is a szemüknek és a fülüknek hisznek, nem annak, amit az újságban olvasnak rólunk.

A kutatási eredmények csak megerősítettek abban, amit mindig is gondoltam: a tehetséggondozás nem pártpolitikai, hanem nemzetstratégiai kérdés”

– mondta Orbán Balázs.