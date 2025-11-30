Magyar szakemberek képezték a csádi orvosokat és nővéreket a sürgősségi ellátásra

Sikerrel zárult az az orvosmisszió, amelyet a Budapesti Szent Ferenc Kórház csapata vezetett Csád fővárosában – közölte a kórház vasárnap. A tájékoztatás szerint a program a Hungary Helps támogatásával 2024-ben indult. A misszió keretében már harmadszor volt kint ebben a térségben a Budapesti Szent Ferenc Kórház által vezetett magyar orvoscsapat.

A Budapesti Szent Ferenc Kórház

Fotó: Mohai Balázs/MTI

A tíznapos program egyik eredményeként a szubszaharai régióban beültették az első kétüregű pacemakereket. A misszió fontos célja a helyi szakértelem növelése, az önellátó egészségügyi kapacitás fejlesztése, valamint az, hogy a sürgős pacemakert igénylő csádi betegek ne veszítsék életüket a helyi ellátás hiánya miatt, és a beavatkozásért ne kelljen más országokba utazniuk. A misszió során most megtörtént beavatkozások ezért a helyi szakemberek aktív közreműködésével történtek, és csádi orvosok magyarországi képzése is zajlik. A cél, hogy 2026-ra magyarországi orvosok felügyelete mellett a csádi szakemberek helyben és már önállóan végezhessenek pacemakerbeültetéseket.

A misszió során több mint húsz szakember kardiológiai továbbképzése valósult meg, valamint a sürgősségi és intenzív terápiás képzések is folytatódtak. A csapat a kritikus állapotú betegek ellátására, a sürgősségi triázsra és az emelt szintű újraélesztésre képezte a csádi egészségügyi szakembereket.

Az oktatási program során megkezdődött a helyi oktatócsapat képzése, amely a jövőben önállóan is képes lesz a tudás továbbadására.

A közleményben egyebek mellett kiemelték, hogy a misszió konkrét eredményei közé tartozik a triázs és újraélesztés oktatása közel ötven szakember számára, tíz helyi oktató képzésével egyidejűleg, valamint az intenzív osztályon dolgozó tíz nővér továbbképzése. A n’djamenai Central Kórház ezenfelül más csádi kórházak szakmai gyakorlaton lévő kollégáit is bevonta az oktatásba, így a képzés az egész ország egészségügyi rendszerére hatással van.

A misszió erősíti Magyarország nemzetközi szerepét és szakmai tekintélyét; a projekt egy olyan önállóan működő, nemzetközi szinten is elismert gyógyító- és oktatási struktúra kialakítását teszi lehetővé, amely hosszú távon egyszerre biztosítja az ország egészségügyi fejlődését és Magyarország tartós szakmai jelenlétét a régióban – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)