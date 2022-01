Békásmegyer: szennyvíz-elvezetés vagy társasház-építés?

A békásmegyeri autótulajdonosok december 15-ig kaptak időt arra, hogy járművükkel elhagyják a Pünkösdfürdő utcai parkoló területét, és rendezzék a hónap felére eső díjtartozásukat, illetve hogy az egész havi díjat fizetők visszaigényeljék a félhavi díjat. Amint az önkormányzat által kiadott értesítő elárulja, a határidőt követően a területen nagyszabású építkezés kezdődik. Az Óbuda újság közben arról tudósított, hogy az autósok január 4-ig türelmi időt kaptak, de az őrzés megszűnt december 15-ét követően.

A III. kerületben épp úgy, mint a főváros legtöbb kerületében, folyamatosan növekednek a parkolási gondok. Ezen igyekezett enyhíteni a fideszes Bús Balázs vezette előző önkormányzat, amikor 2018 tavaszán a békásmegyeri Pünkösdfürdő utcában, és ezzel együtt két óbudai helyszínen új parkolókat hoztak létre. Később felmerült az ötlet, hogy a területet esetleg lehetne úgy is hasznosítani, hogy az önkormányzat két legyet üssön egy csapásra: egy parkolókat is magába foglaló társas ház építésével, amelyen belül önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásokat is kialakítanának. Az ötlet elemzésére, azonban már nem volt idő, a 2019-es váltás miatt a projekten már az MSZP-s Kiss László vezette önkormányzat dolgozott tovább.

A szándék az eredeti, de a nyilvánosságra hozott tervek felvetnek néhány kérdést.

Az önkormányzat közleménye szerint 2024 őszéig két ütemben építenek fel egy 291 lakásos társasházat, amelyben 15-öt az önkormányzat tulajdonol majd, és azokat szociális bérlakásként értékesíti. A lakások 36 százaléka egyszobás stúdiólakás lesz, 37 százaléka kétszobás, 24 százaléka három-, 3 százaléka pedig négyszobás.

Szerettük volna megtudni az önkormányzattól, ezek közül melyeket szánják szociális bérlakásnak, továbbá azt is, hogy egy ilyen újonnan épülő, a paraméterek alapján igényes kivitelezésű, a tehetősebb középosztály célzó ingatlanban kik igényelhetnek szociális alapon lakást? Esetleg fiatal családok? Idősek? Egyedülállók? Az elmúlt bő másfél hétben kétszer kértünk válaszokat, de eddig nem kaptunk.

A közlemény kifejti azt is, hogy a több épülettömbből álló ingatlanon belül, a tömbök közötti tér szintje alatt 303 férőhelyes mélygarázs épülhet. Tudomásunk szerint ezen a területen húzódik Békásmegyer szennyvízelvezető rendszerének egy fontos szakasza, ami kérdésessé teszi, hogy itt épülhet-e mélygarázs. Az önkormányzattól erre sem kaptunk választ. Az interneten fellelhető azonban az a levél, amelyet 2019 szeptemberében a Fővárosi Csatornázási Művek műszaki vezérigazgató-helyettese és gazdasági igazgatója válaszolt Bús Balázs polgármesternek, amikor az tájékoztatást kért a kerület csapadékvíz-elvezetési rendszerével kapcsolatban. Ebben ez a mondat is szerepel: „a szentendrei Duna-ágba a Barát-pataktól délre, a Pünkösdfürdő utca vonalában csatlakozik az úgynevezett Hegyvíz-csatorna és a békásmegyeri szennyvíz szivattyútelep sodorvonali és parti záporkivezetése”.

Borítókép: A több tömbből álló társasház látványterve (forrás: obuda.hu)