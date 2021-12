Mindenki számára van segítség az ünnepek alatt is

Rossz döntés: betegség

A Magyarok Európában Egyesület hosszú ideje igyekszik felhívni minél több magyar ember figyelmét arra, hogy

mennyire fontos az élet szeretete és tisztelete, és hogy a művi terhességmegszakítás, azon túl, hogy egy emberi életet olt ki, micsoda károkat okoz az anya, az apa életében, sőt a társadalom működésében is.

Görgey Zsuzsanna egy korábbi beszélgetésben beszélt arról a Magyar Nemzet olvasóinak, hogy az úgynevezett posztabortusz-szindróma mindenkit sújthat. A gyermeküket így elvesztő anyáknál nagyon sok esetben alakul ki – akár évekkel a történtek után is – olyan mentális probléma, ami erre az okra vezethető vissza. De áldozatul eshetnek a pszichés betegségeknek olyan férfiak is, akik kihátráltak az apaság szépsége és felelőssége alól, sőt azokban is, akiknek a nő nem hagyott választást, és az ő szándéka ellenére egyedül döntött az abortusz mellett.

Ezek a mentális zavarok (álmatlanság, depresszió, neurózis) olyan súlyosak is lehetnek, hogy akadályozzák a további boldog életet, a munkavégzést is.

A munkából kieső dolgozó a gazdaságnak, az erre fordított orvosi kezelés pedig a költségvetésnek kerül sokba. Áttételesen tehát mindenki bűnhődik.

Nem csak a járvány tizedel

A karácsonykor, az ünnep idején érzett egyedüllét, szorongás azokat is sújtja, akiknek azért nincs családjuk, mert az abortusz mellett döntöttek.

– Sokan keresnek meg bennünket vagy engem személy szerint – mondta Görgey Zsuzsanna. – Ők pontosan tudják, miért szenvednek, meg is osztják ezt velünk. Tudunk segíteni, rengeteg civil és szakmai szervezettel, szakemberrel tartjuk a kapcsolatot, minden probléma esetén tudunk megfelelő embert találni, érdemes hozzánk fordulni.

Az elsődleges cél azonban az, hogy megelőzzük mindezt, hogy azok, akik eljutnak a választásig, az élet mellett döntsenek. Mint azt korábban megírtuk, az abortusztörvényt szovjet nyomásra 1956 nyarán léptették érvénybe Magyarországon, és azóta hétmillió magzatot öltek meg így, ami, ha összevetjük azzal, hogy Magyarország lakossága jelenleg meghaladja a kilencmilliót, tetemes számnak tűnik. Eredmény, hogy 2010 óta az abortuszok száma csökkent, a korábbi ötven százalékról huszonötre, de ez még mindig azt jelenti, hogy minden negyedik terhesség mesterséges megszakítással ér véget.

– Beszédes, ha friss adatokat vetünk össze – magyarázta az életvédő. – Magyarországon 2020-ban 140 900 ember halt meg koronavírus-fertőzésben. Ugyanebben az évben 92 233 gyerek született, a meg nem születettek száma pedig 39 300. Ebből 23 900 volt az abortusz, és 15 400 a spontán vetélés, ami sok esetben egy korábbi abortusz eredménye. Vagyis születhettek volna majdnem annyian, ahány ember áldozata lett a járványnak.

Hol kérhetünk segítséget?

Görgey Zsuzsanna szerint a legfontosabb tudni, hogy van segítség.

– A kismamák sok esetben azért döntenek így, mert egész egyszerűen elfogy körülöttük a levegő – magyarázta.

– Most is éppen egy olyan fiatal nőnek segítünk lakást, munkát találni, akinek a párja egészen egyszerűen lelépett a terhesség hallatán, és akitől a szülők is elfordultak. Gyakori, hogy a család ahelyett, hogy szeretettel és támogatással fordulna a kismama felé, kiközösíti. Nagyon nehéz helyzet ez egy fiatal nő számára, de mindig van megoldás, higgyék el, régóta csináljuk.

Aki úgy érzi, segítségre van szüksége, a Válasszukazéletet.hu portálon találhat kontaktokat, vagy hívhatja Görgey Zsuzsannát is a 06-70-948-2928-as telefonszámon. A Válasszuk az életet! portál azért is érdekes, mert említ olyan ismert embereket, akik egy meghiúsult abortusznak köszönhetik az életüket (Cristiano Ronaldo ilyen), illetve bemutatja olyan szülők tanúságtételét, akik minden nehézség ellenére mégis a baba megszülése mellett határoztak, és – ahogy maguk mondják el – ezzel életük legjobb döntését hozták meg.

Borítókép: Azt anyaságot, az apaságot választani egészen biztosan a legjobb döntés (Kép: Archív/Oláh Tibor)