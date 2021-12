Rabokkal épít lakóparkot a büntetés-végrehajtás

Ismét egy olyan beruházásról kapott hírt lapunk, amelyet fogvatartottakkal valósítanak meg. Várhatóan a jövő év elejére – fogvatartotti munkáltatással – egy 11 házból álló szolgálati lakóparkot épít fel saját erőből a büntetés-végrehajtás Budapesten.

– A Magyarországon egyedülálló projekt a BvOP és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság együttműködésével valósul meg – tudatta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Kommunikációs Főosztálya.

A 11 darab, egyenként hatvan négyzetméteres könnyűszerkezetes ingatlanból álló lakópark építési munkálatai ütemezetten haladnak a Bv. Holding Kft. irányításával a beruházás helyszínéül szolgáló kőbányai telken. A büntetés-végrehajtási szervezet a meglévő szolgálati lakás állománya és albérleti támogatási rendszere mellett így kívánja biztosítani a munkatársai hosszú távú lakhatási lehetőségeit.

A projekt különlegessége, hogy az épületek a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósága miskolci könnyűszerkezetes házpanel-gyártó üzemének technológiáját felhasználva, illetve fogvatartotti munkaerő igénybevételével készülnek el.

Az összkomfortos, új építésű ingatlanokba a büntetés-végrehajtás – fővárosi székhelyű intézeteiben szolgálatot teljesítő – munkatársai és velük együtt élő hozzátartozóik költözhetnek majd be.

A társadalmi reintegráció elősegítését a 2015-től hatályos új büntetés-végrehajtási kódex fő feladatként határozza meg a magyar büntetés-végrehajtási szervezet számára. A reintegráció, vagyis a fogvatartottak társadalomba történő visszaillesztése munkáltatással, az alap-, közép- és felsőfokú oktatásba való belépés biztosításával, a jóvátételi programokban való részvétellel és a társadalmi felelősségvállalás erősítésével valósul meg. A börtönökben mintegy hatvan hiányszakmában szerezhetnek OKJ-s szakképzettséget a fogvatartottak. Aki a szakképzésben részt vesz, szakmai gyakorlatot is szerez a tanult szakmában belső, illetve külső munkáltatás során, ezzel is erősítik a szabadulás utáni sikeres munkavállalási esélyeket.

A fogvatartotti időszakban végzett munkájukért a jogszabályban előírt mértékű munkabért kapnak, amelyből segíthetik az otthon maradt családtagokat, valamint tartalékolhatnak a szabadulás utáni újrakezdéshez.

A közelmúltban számoltunk be két olyan projektről is, amelyek a büntetés-végrehajtás keretén belül a fogvatartottak közreműködésével zajlik. Így a büntetés-végrehajtási szervezet és a Nemzeti Védelmi Szolgálat új oktatási központot létesít a személyi állomány képzése, valamint rekreációjának támogatása érdekében. A Balatonlellén elhelyezkedő egykori belügyminisztériumi üdülő felújítása fogvatartotti munkaerő bevonásával történik. A beruházás befejezését követően a komplexum korszerű, komfortos közösségi tereiben szakmai továbbképzéseknek, konferenciáknak ad helyet, illetve pihenési lehetőséget is kínál majd a munkatársak és hozzátartozóik számára.

A másik projektről az Alapvető Emberi Jogok Biztosának Hivatala közölte, hogy fogvatartottak újítanak fel egy gyermekotthont. A Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Rumi Különleges Gyermekotthonába látogatott november 12-én Kozma Ákos ombudsman és Tóth Tamás bv. altábornagy, bv. főtanácsos, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka. Az alapvető jogok biztosának kezdeményezésére a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szerepet vállalt az intézmény felújításában.

Borítókép: Kőbányán fogvatartottak építik a börtönőrök szolgálati lakásait (Fotó: BVoP)