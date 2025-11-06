forintdolláreuro

Csúcsokat dönt a hazai fizetőeszköz ‒ A stabil forint hatása kezd megjelenni az árakban is

Szárnyal a hazai fizetőeszköz, és egyelőre nem látszik, hol lehet a vége az erősödésnek. A forint most egy olyan fontos támasz alatt szorult szűk sávba az euróval szemben, ahonnan még akár további emelkedés várható.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 11:21
Továbbra is erősödést mutat a forint Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét csúcsot döntött a forint: a szerdai esti órákban is tovább erősödött a hazai fizetőeszköz. Hat óra után már 385,4-nél járt az euróval szemben, egy dollár pedig 336,5 forintot ért. A forint mostani árfolyama az euróval szemben másfél éves csúcsot jelent. Hétfőn a reggeli órákban egyszer már elérte azt a szintet a forint, sőt a nap folyamán szűk kétéves csúcsot is produkált a hazai deviza.

árfolyam, euro, forint
Bíznak a forintban a külföldi befektetők (Fotó:  Shutterstock)

Ami a forinttal történik, nem cél, hanem következmény

Másfél éves rekordértékre kapaszkodott tegnap a forint az euróhoz képest. Sőt, a dollárral és a többi meghatározó, illetve régiós deviza ellenében is feljebb tudott kapaszkodni a forint. A nap folyamán az euró-forint egészen 386,74-ig kúszott, majd ezt követően valamelyeset erőre kapott az euró kurzusa, noha még mindig  387 forint alatt állt. Ebből is látszik, bíznak a magyar fizetőeszközben a külföldi befektetők, ami a Magyar Nemzeti Bank vezetés, illetve a kamatdöntésre jogosult monetáris tanács megfontolt és konzervatív politikájának köszönhető.

A testület legutóbbi kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően továbbra is a 6,5 százalékos alapkamat tartásáról döntött. Varga Mihály, az MNB elnöke a döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, a jegybanknak inflációs célja van, „az a célunk, hogy árstabilitást biztosítsunk fenntartható módon”. Ami a devizával történik, az nem cél, hanem következmény ‒ mutatott rá, megjegyezve: a stabil forint hatása kezd megjelenni az árakban, tehát hasznos következményei vannak az MNB politikájának. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.