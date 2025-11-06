Csúcsokat dönt a hazai fizetőeszköz ‒ A stabil forint hatása kezd megjelenni az árakban is

Ismét csúcsot döntött a forint: a szerdai esti órákban is tovább erősödött a hazai fizetőeszköz. Hat óra után már 385,4-nél járt az euróval szemben, egy dollár pedig 336,5 forintot ért. A forint mostani árfolyama az euróval szemben másfél éves csúcsot jelent. Hétfőn a reggeli órákban egyszer már elérte azt a szintet a forint, sőt a nap folyamán szűk kétéves csúcsot is produkált a hazai deviza.

Bíznak a forintban a külföldi befektetők (Fotó: Shutterstock)

Ami a forinttal történik, nem cél, hanem következmény

Másfél éves rekordértékre kapaszkodott tegnap a forint az euróhoz képest. Sőt, a dollárral és a többi meghatározó, illetve régiós deviza ellenében is feljebb tudott kapaszkodni a forint. A nap folyamán az euró-forint egészen 386,74-ig kúszott, majd ezt követően valamelyeset erőre kapott az euró kurzusa, noha még mindig 387 forint alatt állt. Ebből is látszik, bíznak a magyar fizetőeszközben a külföldi befektetők, ami a Magyar Nemzeti Bank vezetés, illetve a kamatdöntésre jogosult monetáris tanács megfontolt és konzervatív politikájának köszönhető.

A testület legutóbbi kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően továbbra is a 6,5 százalékos alapkamat tartásáról döntött. Varga Mihály, az MNB elnöke a döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, a jegybanknak inflációs célja van, „az a célunk, hogy árstabilitást biztosítsunk fenntartható módon”. Ami a devizával történik, az nem cél, hanem következmény ‒ mutatott rá, megjegyezve: a stabil forint hatása kezd megjelenni az árakban, tehát hasznos következményei vannak az MNB politikájának.