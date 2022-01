Az Arany Bikába is életet lehel az MCC debreceni kollégiuma

Az adásvétel egy éve megtörtént, tavaly június óta pedig birtokába is vette a Mathias Corvinus Collegium (MCC) debreceni képzőközpontja az Aranybika patinás épületét, amelynek állapotát felmérik és felújítják. Azóta három korcsoportban, felmenő rendszerben elkezdődött a képzés. A képzőközpont jelenleg mintegy 200 tehetséges fiatal fejlődését támogatja.

Az idén ősszel a Hajdú-Bihar megyei általános iskolák ötödikesei kezdték el a foglalkozásokat, ők nyolcadikig képeznek egy korcsoportot, az elsős középiskolások után majd negyedikig egészül ki a korosztály, míg az egyetemisták junior és szenior csoportot adnak. A legfiatalabbaknak szombatonként tartanak élmény alapú foglalkozásokat. Afféle tudományos svédasztalt kínálnak nekik, mindenki érdeklődésének megfelelően kaphat ismereteket. A téli és nyári szünidőben közösségépítő táborokat is tartanak.

A középiskolások érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a 4, 6, 8 hetes rendszerben működő e-learning kurzusok közül. A kínált témakörök között van modern kori történelem, közgazdaságtan, pszichológia, jog, irodalom, magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is. Az online képzés mellett havonta két, személyes készségfejlesztő napot is tartanak, amikor a diákok szakértők által tartott előadásokon, általános kommunikációs és érveléstechnikai, valamint tanulás-módszertani tréningeken vehetnek részt. Szeptembertől kezdve elindultak a német és angol nyelvi kurzusok is, amelyek célja a beszédkészség fejlesztése.

Mindezek mellett heti egy klubdélutánon vesznek részt, kéthetente pedig plenáris előadást hallgathatnak meg, felváltva Debrecenben és Budapesten, szekcióüléseken vitatják meg az elhangzottakat.

Az egyetemisták a Debreceni Egyetem hallgatói, a következő csoport felvételije májusban lesz. Nekik igazi kollégiumként is szolgál az Aranybika, ott is laknak a vidékiek. Nekik előadásokat rendeznek, legutóbb a Száhel-övezet problémáiról és a magyar pénzügyi politikáról, és javíthatják vitakultúrájukat is.

Minderről Bognár Istvántól, az MCC debreceni képviselet-vezetőjétől kaptunk információt, aki szintén a Debreceni Egyetemen sajátította el a biológia alapszakot és a vezetésszervezés mesterszakot. Elmondta azt is, hogy az Aranybika épületét – amelynek régi szárnyába költöztek be – fel kell újítani, mert szálloda korában igencsak lepusztult. Mostanában fejeződik be az az állapotfelmérés, amely nyomán egyáltalán elkezdődhet a felújítás tervezése.

Előbb az épület 1976-ban hozzátoldott, új részét renoválják, hogy oda vigyék az oktatást, amikor a régi szárnyára is sor kerül. Mindez évekig tartó folyamat lesz, hiszen az épület műemlék, és minden beavatkozás csak szigorú szabályok szerint történhet.

A debreceniek által nem nagyon szeretett újabb szárnnyal több variáció is elképzelhető, az sem lehetetlen, hogy lebontják, és Hajós Alfréd tervei alapján korabeli stílusban építik újjá.

Borítókép: a debreceni Aranybika szálló. (Fotó: Wikipédia)