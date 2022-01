Orbán Viktor: Csak az minősül oltottnak, aki megkapta a harmadik oltást is

– Az omikron egy új kihívás, sokfajta változatát láttuk már a vírusnak, eddig úgy történt, hogy megjelent egy új variáns és ez nagyobb veszélyt jelent a korábbiaknál

– mondta ma reggeli interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, hogy a vele konzultáló virológiai szakemberek szerint most más a helyzet, gyorsabban terjed az új variáns, de nem jelent már akkora veszélyt az emberek egészségére. Orbán Viktor rámutatott, növekszik a fertőzöttek száma, de csökken a kórházban kezelteké, ma reggelre például a lélegeztetőgépen lévők száma is csökkent a korábbi napokhoz képest.

A kormányfő megerősítette, február 15-től a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá változik, szerinte az új variáns természete miatt is ez a logikus.

– Csak az minősül oltottnak, aki megkapta a harmadik oltást is, vagy a második oltás óta nem telt el hat hónap – tette hozzá. Mint mondta, a lefutása az omikronnak gyors, és nem annyira brutális a lefolyása, mint a korábbi variánsoknak. A miniszterelnök elmondta, hogy mely napokon lehet továbbra is regisztráció nélkül oltakozni.

– Egy demokráciában természetes, hogy vita van a védekezésről – mondta Orbán Viktor. A kormányfő olyat viszont máshol nem tapasztalt, hogy politikusok kamuvideókat készítettek volna. – Ahogy Magyarországon támadják a védekezést, az sértő az ápolókra és az orvosokra. Mintha a kórházban dolgozó emberek nem lennének alkalmasak arra, hogy ellássanak minket. Egyáltalán nem gyengék az orvosaink és az ápolóink, az oltás megszervezése pedig nagyon jól halad. Az egész gépezet, ami több mint hatmillió ember beoltását lehetővé tette, nem ad okot szégyenkezésre – kommentálta a baloldal magatartását a kormányfő. Szerinte politikai ellenfelei nem tudnak különbséget tenni a kormány támadása és az ország leminősítése között.

A keleti vakcinák bírálata kapcsán Orbán Viktor arról beszélt, a kínai vakcinákról szóló vitát zárójelbe lehet tenni, mivel a WHO akkreditálta azt. Mint mondta, komoly nemzetközi szervezetek foglalkoznak azzal, hogy melyik vakcina használható és melyik nem, és senki nem veheti magának a bátorságot, hogy önkényesen döntsön egy olyan szakmai kérdésben, hogy melyik vakcina jó, és melyik rossz. Elmondta, üzleti érdekek jelennek meg a vakcinapiacon, de kell, hogy legyen egy felelős, nemzetközi, tudományos közösség, amely a vakcinákat vizsgálja.

– A politika olyan világ, ami közel van a költészethez – válaszolta Orbán Viktor a Magyarország előre megy, nem hátra szlogenre vonatkozó kérdésre.

– Én azok közé tartozom, akik azért szeretik ezt a mondatot, mert benne van a küzdelem, amelyet az ország az elmúlt 12 évben folytatott

– magyarázta a kormányfő. Felidézte, hogy 2010-ben egy csődbe juttatott országot vettek át, a baloldali kormányzás bűneinek eredményeit pedig az eltelt időszakban Magyarország kijavította; a munkanélküliség jónak mondható, a növekedés hét százalék. Orbán Viktor szerint tizenegy év munkáját nem érdemes kidobni az ablakon. A kormányfő azt mondta, a kampányszlogen második része is fontos, mert a baloldal most újra azt mondja az embereknek, hogy bízzák meg őket az ország vezetésével.

Szerinte ezek a politikusok már bizonyíthattak volna kormányon, de nem tettek semmit az emberek védelme érdekében. Nem emeltek minimálbért, nem tettek semmit az energiaárak ellen.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a baloldal a parlamentben 2010 után sem támogatta a kormány döntéseit, melyek kijavították a balliberális kormányzás hibáit.

Márki-Zay Péter korábban azt mondta, leváltották a régi ellenzéket, és ő maga nem fog visszatérni a 2010 előtti világhoz. Szavai mégsem ezt tükrözik, hiszen a baloldal az élelmiszerár-stoppot és az egészségügyet is támadja. A kormányfő úgy fogalmazott, a magyar egészségügy magánosítása mögött mindig üzleti érdek rejlik, a nagytőkét és nemzetközi tőkét segíti a privatizálás. Azt akarják elhitetni, hogy nem az állam adja a biztonságot, hanem a magántőke beengedése.

– Az orvosok bére az elmúlt időszakban jó irányba mozdult el, az ápolónők bére is emelkedett, az Orvosi Kamarával is sikerült megállapodni abban, hogy közegészségügyi rendszer legyen Magyarországon, tehát azon dolgozunk, hogy jobb körülményeket teremtsünk

– fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, van még min javítani, már csak azért is, mert a világ egészségügyi helyzete is változik, fejlődik. A miniszterelnök személyes meggyőződése, hogy az államilag felügyelt egészségügyi rendszernek kell jó teljesítményt nyújtania, amely a kispénzűek számára is elérhető. Az egészségügy privatizálásával sokan maradnának ki az egészségügyi ellátásból – hívta fel a figyelmet.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Fischer Zoltán)