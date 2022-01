Újabb iskola épül kormányzati támogatásból Szigetszentmiklóson

A kormánya nagyon fontos döntést hozott a két ünnep között. A Bucka városrészben zajló református iskola építését és a körülötte zajló egész beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította. Ez azért különösen jó hír, mert ezáltal felgyorsulnak a különböző hatósági eljárások, illetve a kivitelezés is mihamarabb megkezdődhet.

– Szigetszentmiklóson jelenleg két általános iskola is épülhet egyszerre – kommentálta a hírt lapunknak Vántsa Botond, a Fidesz–KDNP helyi frakcióvezetője. – A Bucka városrészben különösen jó helyre kerül ez az iskola, megkönnyítve nemcsak az ott élők, hanem valamennyi szigetszentmiklósi diák életét, hiszen akik itt élnek, nem kell majd a város távolabbi iskoláiba vinniük a gyermekeiket, hiszen látótávolságon belül lesz egy új, tizenhat tantermes iskola. Mindezt még az előző, fideszes városvezetés készítette elő, a kormány pedig felkarolta a kezdeményezést.

A két új épület felhúzásával megszűnik Szigetszentmiklóson az iskolai férőhelyek hiánya. Ezzel azonban a jelek szerint le is lassul a város további fejlesztése.

– Jelenleg olyan nagyberuházások vannak folyamatban a városban, amely még a Fidesz–KDNP vezette önkormányzat fogadott el, és jellemzően kormányzati támogatással vagy kormányzati döntést követően valósulnak meg, mint például a száz gyerek befogadására alkalmas Csépi úti óvoda építése vagy a városunkat is jelentősen érintő uniós forrásból megvalósuló, környezetvédelmi nagyberuházás, a Ráckevei- (Soroksári-) Duna revitalizációja. A korábbi Fidesz–KDNP-s városvezetés által elkezdett beruházások után nem láthatók új célok – mondta Vántsa Botond.

– Két éve már nem a munkáról szólnak a hétköznapok, hanem a marakodásról és egymás lejáratásáról a képviselő-testületben.

Vántsa Botond kifejtette: mindössze addig jutott a regnáló baloldali városvezetés, hogy tavaly decemberben csak a 2027-ig szóló Integrált településfejlesztési stratégiát fogadták el, de abban legalább azt elismerik, hogy a Fidesz–KDNP irányítása alatt dinamikus fejlődés jellemezte a települést. – Az elmélettel tehát látszólag nincs gond, de a gyakorlati kivitelezés, mondhatjuk, kritikán aluli – tette hozzá.

Amint azt a frakcióvezető elmondta, kútba esett a régi Halászkert vendéglő helyére a terület tulajdonosa által megálmodott Duna-parti közösségi tér megépítésének ötlete is: a tervek szerint éttermet, rendezvénytermet és a Duna-partra épülő közösségi teret (vízi színpadot) is tartalmazott volna, és mindezt a tulajdonos a saját pénzéből valósította volna meg. Cserébe csupán azt kérte, hogy az önkormányzat biztosítson hozzá parkolóhelyet, és ne kelljen bezárni este tíz órakor.

– Eleinte nagy volt a polgármester úr lelkesedése, és már a Facebookon is lelkesen reklámozta volna a terveket, de a végén ez a projekt is a széthúzás és a kicsinyes okok miatt vérzett el – magyarázta Vántsa Botond. – Végül a terület tulajdonosa megelégelte a tétlenkedést, és inkább eladta a területet egy építési vállalkozónak, mondván, hogy a következő önkormányzati választás még nagyon sokára lesz.

Szigetszentmiklós is készül az április eleji választásra. A tét nagyobb, mint maga a város, hiszen a Pest megyei 8-as számú országgyűlési egyéni választókerülethez olyan nagyobb lélekszámú városok is hozzátartoznak, mint Dunavarsány, Százhalombatta, Halásztelek és Tököl.

– Mondhatjuk, hogy mi speciális helyzetben vagyunk itt Szigetszentmiklóson, miután az itt lakók a saját bőrükön tapasztalják a különbséget a baloldali összefogás hangzatos választási ígéretei és a választások utáni tettei között – mondta Vántsa Botond. – Meggyőződésünk, hogy ugyanaz a marakodás, széthúzás és tehetetlenség jellemezne egy baloldali kormányt, ha valamilyen csoda folytán megnyernék az április 3-i országgyűlési választásokat, mint amit a szigetszentmiklósi látszatösszefogástól láttunk az elmúlt több mint két évben. Bár most – nyilván felsőbb pártutasításra – éppen csend van, de ez inkább hasonlít a vihar előtti csendre, mert meggyőződésünk, hogy a jelenlegi kormánypártok negyedszer is nyerni fognak tavasszal, és akkor szemtanúi lehetünk annak, mennyire is törékeny és látszólagos csupán ez az ellenzéki nagy összeborulás a szélsőjobbtól a szélsőbalig, amit csupán a Fidesszel és a miniszterelnökkel szembeni gyűlölet tart össze – fogalmazott Vántsa Botond.

Borítókép: A Ráckevei-Duna rengeteg lehetőséget adna a városnak, ha élni tudna vele (Forrás: Wikipédia)