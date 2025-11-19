A Reketye bácsi…

Ez itt az a tiszás lovag, aki azt mondja: NI! És hozni kell neki egy rekettyést…
Aki esetleg nem ismerné a Gyalog galoppot, a vonatkozó rész:
Földön fetreng és kádban „kényezteti magát” a Tisza Párt újpalotai képviselőjelöltje + videó
Földön fetreng és kádban „kényezteti magát” a Tisza Párt újpalotai képviselőjelöltje.
Ez itt az a tiszás lovag, aki azt mondja: NI! És hozni kell neki egy rekettyést…
Aki esetleg nem ismerné a Gyalog galoppot, a vonatkozó rész:
De most tényleg, ki csodálkozik?
Mintha most jöttek volna a Holdról.
Megerőszakolták saját gyerekeiket, hogy pornót készítsenek
Ha kapsz és elteszel 3,4 milliárdocskát a brüsszeli önsorsrontó idióták és/vagy fekete öves gazemberek pénzéből, akkor te vagy a független.
De most tényleg, ki csodálkozik?
Mintha most jöttek volna a Holdról.
Megerőszakolták saját gyerekeiket, hogy pornót készítsenek
Ha kapsz és elteszel 3,4 milliárdocskát a brüsszeli önsorsrontó idióták és/vagy fekete öves gazemberek pénzéből, akkor te vagy a független.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
De most tényleg, ki csodálkozik?
Mintha most jöttek volna a Holdról.
Megerőszakolták saját gyerekeiket, hogy pornót készítsenek
Ha kapsz és elteszel 3,4 milliárdocskát a brüsszeli önsorsrontó idióták és/vagy fekete öves gazemberek pénzéből, akkor te vagy a független.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!