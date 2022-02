A Várkert Bazárban tartja évértékelőjét Orbán Viktor

– A Várkert Bazárban tartja az idei évértékelőjét Orbán Viktor miniszterelnök

– erősítette meg lapunknak Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója az ATV.hu értesülését.

Ahogy azt a Magyar Nemzet korábban megírta, az április 3-án tartandó országgyűlési választás kampánya hivatalosan ötven nappal a voksolás előtt, vagyis február 12-én indul, így a miniszterelnök, pártelnök szombati beszéde egyúttal a kormánypárti kampány kezdetét is jelenti.

Tavaly a járványhelyzet miatt nem tartott hagyományos évértékelőt a kormányfő, a járványügyi szabályok szerint ugyanis arra csak online formában lett volna lehetőség. Ezért a miniszterelnök tavaly az „országértékelés” helyett a parlamentben, a tavaszi ülésszak nyitányaként adott politikai helyzetértékelést. Most a választások évében, a kampány utolsó hónapjaiban külön jelentősége van a miniszterelnöki éves helyzetértékelésnek, azért is, mert Orbán Viktor általában nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt stratégiai ívvel. Az idei lesz egyébként a 23. évértékelő azóta, hogy a miniszterelnök 1999-ben meghonosította a „műfajt”.

A 2010-es kormányváltás óta elhangzott beszé­dek közös vonása, hogy Orbán Viktor egyszer sem tévesztette szem elől a gazdaság, a középosztály és a családok megerősíté­sének célját – jellemzően az évértékelő­kön jelentette be az adó- és rezsicsök­kentéseket, a családi kedvezmények és támogatások kiszélesítését, valamint a kormány munkahelyteremtő, vállalkozásösztön­ző lépéseit.

– Ezekre a beszédekre elrugaszkodási pontként is tekinthetünk, az azokban megfogalmazott üzenetek hosszú távúak és sokáig meghatározzák a belpolitikai vitákat.

– olvasható a XXI. Század Intézet elemzésében, amit Orbán Viktor eddigi évértékelő beszédeiről készítettek.

Mint írják, Orbán Viktor évértékelő beszédei hasonlítanak ahhoz, amiket a miniszterelnök Kötcsén vagy Tusnádfürdőn szokott megtartani, amelyekre szintén akár évtizedekig viszonyítási pontként gondolnak a magyar belpolitikai és a nemzetközi szereplők is. Az elemzés kitér arra is, hogy 1999-ben az akkori balliberális politikusok élesen kritizálták Orbán Viktort az új politikai műfaj megteremtése miatt. A kezdeti kritikákat követően mára ugyanakkor szinte az összes magyarországi párt vezetője tart évértékelő beszédet, például Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke is rendszeresen értékeli az ország helyzetét, szokásához híven egy budapesti luxushotelben.

– Jellemző ugyanakkor az ellenzéki politikusokra, hogy ők nem képesek Orbán Viktorhoz hasonlóan nagyívű, az aktuálpolitikai csatározásokon felülemelkedő beszédet tartani.

– tették hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor a 2020-as évértékelő beszéde közben (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)