Az Amnesty által képzett diákok is beszálltak az LMBTQ-lobbiba

Az Amnesty International Magyarország idén immár kilencedik alkalommal hirdeti meg az Összpont elnevezésű emberi jogi diákversenyét, ahol az középiskolás gyerekek – Soros civiljeinek a szemüvegén keresztül – a jogállamiság, az oktatáshoz való jog, a nemek közötti egyenlőség és az LMBTQ-jogok témaköreibe mélyülhetnek el.

A több hónapon keresztül tartó verseny során az Amnesty mentorai az ifjú aktivistáknak olyan készségek elsajátítását is biztosítják, mint a petícióírás és a kampánytechnika, amit a későbbiek során a fiatalok saját terveik megvalósításánál is hasznosíthatnak. A képzésnek is tekinthető verseny végeztével ugyanis a diákok tevékenysége nem ér véget, hanem az Amnesty szakmai és anyagi támogatásával új projektek megvalósításába vágnak bele.

Az Amnesty oldalán olvasható beszámoló szerint a 2021-es Összpont egyik nyertes csapata a Tidda, például A szeretet nem válogat elnevezésű projektje keretében a gyermekek számára rajzversenyt hirdetett, ahol a családok sokszínűségére helyezték a fókuszt, így a pályázóknak azt kellett papírra vetni, hogy mit is jelent számukra a család. Az alkotásoknál jól látható, hogy a tíz év alatti gyermekek még a hagyományos, a versenyben részt vevő 14-15 évesek pedig már a szivárványcsaládokat, a család „sokszínűségét” ábrázolták a rajzokon. A tíz nyertes művet nagyjából 1400 matricára nyomtatva Budapesten, Pécsett, Szegeden és Debrecenben ragasztották ki. A Tidda a 2021-es Összpont során is a szivárványcsaládokkal foglalkozott, petíciójában pedig azt szorgalmazta, hogy a kormány szüntesse meg az azonos nemű párok elleni diszkriminációt. A diákok arra kérték az országgyűlési képviselőket és Varga Judit igazságügyi minisztert, hogy az örökbefogadásra váró gyermekek érdekeit szem előtt tartva vitassák meg újra az alaptörvény családra és örökbefogadásra vonatkozó részét.

Véleményük szerint több felmérés is kimutatta, hogy a gyerekeknek nincs szükségük heteroszexuális szülőkre, ugyanúgy, mint hogy arra sincs szükség, hogy a gyerek egészségéhez és jólétéhez biológiai kapcsolat legyen szülő és gyerek között.

Szerintük egyetlen kutatás sem igazolja, hogy az azonos nemű párok által nevelt gyerekek bármiben is különböznének a heteroszexuális párok által neveltektől, legyen szó iskolai teljesítményről vagy akár az örökbefogadott gyerek szexuális orientációjáról, így a rendelet semmi máson nem alapul, mint gyűlöleten és diszkrimináción.

Soros szövetségesei egyébként évről évre nagyobb hangsúlyt helyeznek a fiatalok megszólítására.

Az Amnesty International Magyarország elkötelezett aktivistái különböző iskolai foglalkozások, börzék, diákversenyek, nyári táborok, valamint online kurzusok formájában terjesztik a nyílt társadalom eszméjét, és jogtudatosítás címszó alatt már több mint húszezer iskolást értek el, a diákok mellett pedig a pedagógusokat is előszeretettel megkörnyékezik.

Persze nem az Amnesty International Magyarország az egyetlen olyan Soros-szervezet, amelyik sikeresen beszivárgott az iskolákba. Miképpen a Magyar Nemzet is beszámolt róla, a Labrisz Leszbikus Egyesület még 2001-ben indította el a Melegség és Megismerés elnevezésű programját, amelynek keretében budapesti és vidéki középiskolákban már több száz olyan képzést szerveztek, ahol a szexuális kisebbségek és identitások elfogadására nevelik a diákokat. A gyermekvédelmi törvény hatására azonban az egyesület Melegség és megismerés elnevezésű programja kiszorult a középiskolákból. A Nyílt Társadalom Intézet által finanszírozott szervezet ezért kénytelen volt új utakat keresni a Melegség és megismerés elnevezésű programja folytatására, amelyeket rövidesen – a szülői felelősségre hivatkozva – sikerült is megtalálni. Kiderült ugyanis, hogy

az egyesület az érzékenyítőprogrammal a gyermekek helyett ezúttal a szülőket szeretné megszólítani, így 2022 februárja és júniusa között egy hat alkalomból álló online beszélgetősorozatot indít, ahol a képzés önkénteseivel, valamint szülők és a szakemberek bevonásával járnak majd körül egy-egy témát.

Az online beszélgetések során olyan témákat fognak érinteni, mint az előbújás, vagyis a coming out, az óvodáskorú gyermekek felvilágosítása, a szivárványcsaládok helyzete, a családi ünnepek, valamint a Pride-események kezelése.

