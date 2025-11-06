MP egy f…sz

Belső levelezés, részlet:

„Elvtársak, mindenki tudja, hogy Magyar Péter elvtárs egy f…sz, de nem ez a fő kérdés. Hiszen Új Péter elvtárs is egy f…sz, és a szerkesztőségben mindenki egy f…sz, ez is nyílt titok. A fő kérdés, elvtársak, hogy miképpen tudnak végre a f…szok hatalomra vergődni. Most ennek kell mindent alárendelnünk. Éppen ezért nem beszélünk többet arról, hogy itt tulajdonképpen mindenki egy f…sz. Viszont valaki szólhatna végre a nagyon nagy f…sz Romolusz elvtársnak, hogy ne álmodozzon többé polgárháborúról, legalábbis ne nyilvánosan. Azzal is ráérünk később. Ráérünk nyilvánosságra hozni, hogy a f…szok háborúba mennek.

Mindennek rendelt ideje van, elvtársak!”

