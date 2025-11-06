idezojelek
MP egy f…sz

Magyar Pétert lef…szozták a 444-esek, de erről egyik fél sem akar tudomást venni.

Bayer Zsolt
Magyar Péter 444 2025. 11. 06.

Belső levelezés, részlet:

„Elvtársak, mindenki tudja, hogy Magyar Péter elvtárs egy f…sz, de nem ez a fő kérdés. Hiszen Új Péter elvtárs is egy f…sz, és a szerkesztőségben mindenki egy f…sz, ez is nyílt titok. A fő kérdés, elvtársak, hogy miképpen tudnak végre a f…szok hatalomra vergődni. Most ennek kell mindent alárendelnünk. Éppen ezért nem beszélünk többet arról, hogy itt tulajdonképpen mindenki egy f…sz. Viszont valaki szólhatna végre a nagyon nagy f…sz Romolusz elvtársnak, hogy ne álmodozzon többé polgárháborúról, legalábbis ne nyilvánosan. Azzal is ráérünk később. Ráérünk nyilvánosságra hozni, hogy a f…szok háborúba mennek.

Mindennek rendelt ideje van, elvtársak!”

https://mandiner.hu/belfold/2025/11/magyar-petert-lef-szoztak-a-444-esek-de-errol-egyik-fel-sem-akar-tudomast-venni

Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak

A Tisza Pártot meg kell büntetni

Besaraznák a nagy eszmét

Vagy a börtön, vagy Budapest

