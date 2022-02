Felszámolná Vitézy örökségét a BKK baloldali vezetése

– Viszlát, FUTÁR! Helló, BudapestGO! – hirdette tegnapi, lapunk számára is eljuttatott közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A fővárosi cég később a Facebook-oldalán, egy élő adás keretei között mutatta be hosszan az új alkalmazást, mellyel a Vitézy Dávid nevével fémjelzett korszak egyik legfontosabb újítását, a BKK FUTÁRT váltanák le.

Vitézy Dávid öröksége

A Budapesti Közlekedési Központot 2010-ben alapították, miután Tarlós István és a Fidesz Budapesten is megnyerte az önkormányzati választásokat. Megálmodója és első vezérigazgatója Vitézy Dávid volt, aki 2014 decemberéig töltötte be ezt a tisztséget.

Az új közlekedésszervező fővárosi cég megalapításakor elindított átfogó budapesti közlekedési reform sikeresen lezajlott. Wikipédia-oldala szerint Vitézy vezetése alatt a BKK kiemelt eredményei voltak a Balázs Mór-terv, az új, hosszú távú, fenntartható fővárosi mobilitási terv összeállítása, emellett pedig több fontos villamosvonal (1-es és 3-as) teljes rekonstrukciója zajlott le, több helyen Budapesten egyedülálló módon füvesített pálya kialakításával.

Az internetes enciklopédia felsorolása szerint a BKK saját projektje volt a budai fonódó villamoshálózat megvalósítása az elkülönülő villamosvonalak összekapcsolásával és új akadálymentesített infrastruktúra kialakításával, amelynek eredményeként több évtized után a budai villamosvonalak újra egységes hálózatot alkotnak, az észak- és a dél-budai területek között átszállásmentes kapcsolatot létrehozva. Ehhez kapcsolódóan újult meg a Széll Kálmán tér, fontos eredmény még a Mol Bubi közbringarendszer 2014-es elindítása több mint ezer kerékpárral. Ebben az időszakban átfogó, új jármű-beszerzési programot indított el a BKK, amely több száz új, korszerű, alacsony padlós autóbusz, trolibusz és villamos forgalomba állítását jelentette Budapesten. A BKK sikeresen bonyolította le az új M4-es metróvonal elindításának koordinálását, beleértve a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéseket: új buszállomás, P+R-parkolók, közösségi terek és csomópontok létesítése is megtörtént.

„Az egyik legkomplexebb fejlesztés egyértelműen a FUTÁR forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer elindítása volt,

amely lehetővé tette a járatok valós helyzetének térképes nyomon követését is. Az útvonaltervező adatbázisok és a valós idejű forgalmi adatok hozzáférhetővé váltak harmadik fél által fejlesztett alkalmazások, így a többi között a Google utazástervezője számára is” – írja a Wikipédia.

Nem elérhető az új alkalmazás

A BKK élő bejelentkezése alatti kommenteket böngészve kiderül, hogy az új alkalmazás, melyet tegnap beharangoztak, még mindig nem elérhető okostelefonra. A BudapestGO névre keresztelt alkalmazásról a közlekedésszervező cég mostani baloldali vezetése egyébként azt ígéri, hogy jegyet is lehet majd venni a segítségével. Közleményükben azt írták, hogy jobban személyre szabhatóbb és átláthatóbb is lesz az új alkalmazás.

– A legfőbb újítás, hogy az új mobilappban jegyet és bérletet is lehet majd venni

– ezt a szolgáltatást az állami Nemzeti Mobilfizetési Zrt. biztosítja majd a BKK számára.

Ez persze az elektronikus jegyrendszert – akármilyen hangzatos bejelentések is voltak ma – egyáltalán nem váltja ki, továbbra is fontos lenne azon dolgozni, hogy bankkártyával vagy bármilyen okoseszközzel lehessen QR-kód olvasás és app használata nélkül is utazni. Erről azonban már nincs szó, a főváros a mai bejelentés alapján ezt már nem is tervezi a jövőre nézve – kommentálta a hírt közösségi oldalán Vitézy Dávid. A jelenleg a Budapest Fejlesztési Központot irányító szakember azt is írta, hogy kicsit sajnálja a FUTÁR márkanevet, amely az egyik legjobban bejáratott közlekedési név volt Budapesten.

Sikeres volt a FUTÁR

– A Futár okostelefonos applikáció jóval több mint egymillió letöltést tudhat maga mögött – ezáltal Magyarország egyik legsikeresebb applikációja volt. Budapest lett azon kevés városok egyike a világon, ahol a helyi közlekedési szolgáltató saját appja képes állni a versenyt a Google globális rendszereivel. A FUTÁR eddigi népszerűségét igazolja az is, hogy az elmúlt hónapban több mint 450 ezer aktív felhasználója volt a rendszernek. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik-negyedik budapesti rendszeresen használta az applikációt – hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid.

A szakember is megjegyezte, hogy az új appot még nem lehet letölteni, de bízik benne, hogy a FUTÁR értékei megmaradnak, és az új legalább annyira jó lesz, mint amit nyolc éve megcsináltak.

– Komcsi tempó: a múltat végképp eltörölni – jegyezte meg Vitézy posztja alatt Wintermantel Zsolt, a BKK igazgatóságának fideszes tagja. A fővárosi politikus ezzel vélhetően arra utalt, hogy nem ért egyet a névváltoztatással, ami mögött nem nehéz felfedezni a Vitézy-örökség felszámolását célzó politikai szándékot.

