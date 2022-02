Fővárosi főügyész: semmilyen törvénytelenséghez nem fogunk asszisztálni

– Ha bármikor olyan jellegű törekvés lenne, ami szembe megy a jogállammal, a Fővárosi Főügyészség biztosan nem fog csendben maradni. Semmilyen törvénytelenséghez nem fogunk asszisztálni, ezt megígérhetem – mondta el a PestiSrácok.hu-nak adott interjúban a fővárosi főügyész annak kapcsán, hogy az ellenzék egy hatalomátvétel után arra készül, sima többséggel is partvonalra helyezi Polt Péter legfőbb ügyészt.

Arra a felvetésre, hogy a baloldal, legutóbb például Hadházy Ákos is azt hangoztatta, hogy Polt Pétert sima többséggel, „elegánsan” és törvényesen „meg lehet kerülni”, Ibolya Tibor így válaszolt:

„Álláspontom szerint ez törvényesen nem lehetséges Fővárosi főügyészként – a kollégáim nevében is – azt tudom mondani, hogy mi csak jogállamban tudunk gondolkodni, másban nem.

A jogállamra mi, ügyészek felesküdtünk. Ezt az esküt mi be fogjuk tartani. Ha bármikor olyan jellegű törekvés lenne, ami szembe megy a jogállammal, a Fővárosi Főügyészség biztosan nem fog csendben maradni. Semmilyen törvénytelenséghez nem fogunk asszisztálni, ezt megígérhetem. Ha csak az elmúlt évekre tekintek vissza: a jogállam akkor is működött, amikor az első Orbán-kormány lett leváltva, és akkor is, amikor 2010-ben a Bajnai-kormány távozott, pedig mindkét váltás után a hatalom részéről – az úgynevezett elszámoltatási biztosokon keresztül – történt nyomásgyakorlás az igazságszolgáltatásra. Visszatérve Polt Péter „megkerüléséhez”, a nyomozásokból, amíg felderítési szakban van egy büntetőügy, ki tudják hagyni az ügyészséget, de a nyomozati cselekmények törvényességét a felderítési szakban az ügyészség felügyeli. Ha pedig megtörténik a gyanúsítás közlése, a vizsgálati szakban már az ügyészség az ügy ura.”

A fővárosi főügyész véleményt formált arról, hogy különböző szervezetek rendre arra a következtetésre jutnak, hogy Magyarország az egyik legkorruptabb állam az unióban, sőt olyan megállapításokat is tesznek, hogy a hatóságok nem a kellő eréllyel lépnek fel a korrupciós ügyekben.

– Szerintem ez egyértelműen politikai célokat szolgáló butaság. Minden komolyan vehető korrupciós bejelentést kivizsgálnak, de ez nem a politikailag motivált újságcikkek alapján, hanem szakmai szempontok szerint történik, még akkor is, ha minden cikk után megjelennek az aktuális feljelentések is. Korrupció mindig volt és lesz, ahogy az USA-ban vagy az EU-ban, úgy Magyarországon is – hangsúlyozta.

– Véleményem szerint a korrupció ténylegesen nem mérhető, összehasonlítása pedig már csak azért sem lehetséges, mert eltérő a jogi szabályozottsága, sőt a fogalma is. Egyszerű példa: az USA-ban, ha valaki komolyabb pénzösszeggel támogatja a leendő elnököt, akkor akár nagyköveti pozíciót is kaphat majd az új adminisztrációtól. Magyarországon ez korrupciónak számítana. Ebből a példából is látszik, hogy milyen nagy szükség lenne egy korszerű pártfinanszírozási és lobbitörvényre Magyarországon is – tette hozzá.

– A büntetőjogi szempontból értékelhető korrupció tehát körülbelül akkora lehet nálunk is, mint általában Közép-Európában, és valószínűleg sokkal kisebb, mint Kelet-Európában. Tőlünk nyugatra pedig valószínűen azért kisebb, mert gazdaságilag jóval fejlettebb országokat érint. Az egy másik kérdés, hogy a korrupció elleni harc fegyverzete, személyügyi, gazdasági, technikai ellátottsága mindig fejleszthető és fejleszteni is kell – fejtette ki Ibolya Tibor.

Idén lesz tíz éve, hogy Ibolya Tibor átvette a Fővárosi Főügyészség vezetését. Emlékezetes, hogy a kinevezését követően csaptak le a hatóságok a magyar szervezett alvilág egyik legismertebb figurájára, Portik Tamásra, illetve nem egy „döglött ügyet” porolt le a Fővárosi Főügyészség és a rendőrség.

– A Portik-ügyet már az én időszakomban készítették elő. Nagyon büszke vagyok arra, hogy több „döglött ügyet” sikerült felderíteni, ezek nyomozásában óriási szerepe volt az ügyészi proaktivitásnak, emberfeletti és kiemelkedő munkát végzett és végez a leszámolásos ügyeket felügyelő ügyész kolléga. Több, sokáig megoldhatatlannak hitt merénylet, például az egész országot megrázó Aranykéz utcai robbantás és a Prisztás-gyilkosság ügye is jogerős, marasztaló ítélettel zárult, de a Fenyő-gyilkosság felbujtói ellen indított nyomozásban is sikerült odáig eljutnunk, hogy vádat tudtunk emelni Gyárfás Tamás és Portik Tamás ellen – mondta el a főügyész.

