Teljes körű választási megfigyelést javasol Magyarországnak az EBESZ

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) pénteken arra tett ajánlást, hogy teljes körű választási megfigyelés történjen az április 3-i magyarországi választásokon. Mint közleményükben jelezték,

csak a választás napján több mint kétszáz megfigyelőjük lehet az országban, hogy felügyelje a folyamatot.

A páneurópai szervezet idén január 17. és január 21. között végzett előzetes vizsgálódást hazánkban, ez alapján vonta le a következtetést. Az eset ritkaságnak számít uniós tagállamokban: a biztonsági szervezet tavaly például Örményországba, Moldovába és Kirgizisztánba küldött átfogó választási missziót. A bevett módszer, hogy korlátozott mandátumú nemzetközi megfigyelői csoport vizsgálódik – 2018-ban ilyen érkezett Magyarországra.

A baloldal követelte az alapos vizsgálatot

Emlékezetes, hogy előzőleg hatvankettő, főként az Európai Parlament baloldalán politizáló képviselő levélben kérte a biztonsági szervezettől, hogy a voksolásra minél átfogóbb missziót küldjön hazánkba „a legmagasabb szintű demokratikus normák” lehetséges sérülése, a választási csalás kockázata miatt.

Köztük voltak a Demokratikus Koalíció és a Momentum EP-képviselői is.

Válaszul Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője lapunknak adott, januári interjújában kijelentette: „Azt tudom csak mondani, amit a 2014-es és a 2018-as választások előtt is: szabad a gazda, akik akarnak, nyugodtan jöjjenek és vizsgálódjanak, nincs semmi takargatnivalónk! [...] Az európai baloldalnak a magyar kampányban való részvétele, a közvetlen beavatkozása, a magyar baloldalt minden rendelkezésére álló törvényes és akár törvénytelen eszközzel történő támogatásának politikai koreográfiája már jól ismert: kígyót-békát mondanak Magyarországra, alaptalanul rágalmazzák és vádolják a magyarokat éveken keresztül, majd a választások közeledtével hirtelen objektív és pártatlan választási megfigyelők akarnak lenni”

Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa pedig még a napokban is egy videókonferencián sürgette, hogy nemzetközi választási megfigyelők kövessék nyomon a magyar választási folyamatot.

Utóbbi egyébként bevettnek számít, s most sem az volt a kérdés, hogy az EBESZ küld-e megfigyelői csoportot hazánkba, hanem hogy annak milyen lesz a mandátuma.

Mit jelent a teljes körű megfigyelői misszió?

Ma valamennyi uniós tagállam tagja az egyébként 57 tagú EBESZ-nek. Annak illetékes hivatala az 1990-es, koppenhágai záróokmány értelmében a tagok választási folyamatait vizsgálhatja, hogy azok megfeleljenek a hazai és nemzetközi választási standardoknak, legyen szó a kampány milyenségéről, a médiatudósításokról, vagy olyan technikai kérdésekről, mint a választói regisztráció, vagy a nők és kisebbségek megfelelő arányú részvétele a voksoláson.

A korlátozott és a teljes körű misszió között a legfontosabb különbség a csoport méretében és a munka időtartamában van: a teljes körű vizsgálódás keretében a megfigyelők már hat-nyolc héttel a választások előtt az országba érkeznek, s előzetes jelentést is közreadnak, még a voksolás kezdete előtt. Később pedig nyomon követik a választást követő panaszokat, estleges jogsértéseket, s ajánlásokat is tehetnek az országnak a helyzet orvoslására. A hosszú távú munka mellett a választás napján úgynevezett rövid távú megfigyelők is követik a voksolás menetét, így a teljes körű megfigyelő misszió tagjainak a száma több száz is lehet. Az EBESZ hivatalos útmutatója szerint akkor korlátozott a misszió, ha az előzetes vizsgálatok során nem merül fel a gyanú, hogy a szavazófülkéknél rendszerszintű és súlyos jogsértések történhetnek.

A fentiek okán az EU-ban általánosságban nincs példa átfogó megfigyelői vizitekre. A biztonsági szervezet tavaly például Örményországba, Moldovába és Kirgizisztánba küldött teljes körű választási missziót.

