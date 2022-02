Vitézy Dávid: „Folytatjuk a munkát”

A Fővárosi Közgyűlés mai megerősítése alapján folytatjuk a munkát, a bíróság ítéletét maximálisan tiszteletben tartva” – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a Déli Körvasút beruházással kapcsolatban. A szakember az Inforádiónak nyilatkozva elmondta, ez a beruházás maximálisan a környezetvédelmet és a klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, hiszen kizárólag villamos energiával meghajtott vonatok közlekedésének támogatására épül, a célja pedig az, hogy sűrítse az agglomrációból érkező járatok számát, ami az autós forgalom csökkenését, és így a szén-dioxid-kibocsátás leszorítását teszi lehetővé.

A lakossági észrevételekkel kapcsolatban Vitézy Dávid azt nyilatkozta, rengeteg fórumot tartottak már eddig is, és az észrevételeket beépítették a tervekbe, de ezt a gyakorlatot folytatni fogják. Mint megemlítette, a legtöbb aggály a zajvédelemmel és a környezet terhelésével kapcsolatosan érkezett. Az előbbire úgy reagált, olyan zajvédő rendszert terveznek, amely átlátszó is, így nem veszi el a kilátást a közelben élőktől, ezzel egy időben a beruházás költségeibe belekalkulálták a vasútra néző nem korszerű újbudai ablakok cseréjét is. Az építkezés ideje alatt terhelt zöldfelületet, mint mondta, természetesen helyre állítják, sőt meg is újítják azt.

Az előzményekhez tartozik, hogy a bíróság február közepén megsemmisítette a beruházás környezetvédelmi engedélyét. Ezzel kapcsolatban a Budapest Fejlesztési Központ közleményt adott ki. A közleményben felidézik, egy civilszervezet, illetve egy magánszemély pert indított a Pest Megyei Kormányhivatal ellen abból a célból, hogy semmisítsék meg a Déli Körvasút fejlesztésének környezetvédelmi engedélyét. A bíróság ítéletében a felpereseknek adott igazat, a környezetvédelmi engedélyezési eljárást a hatóságnak újból le kell folytatnia.

Hangsúlyozták, a NIF Zrt. és a Budapest Fejlesztési Központ mint a beruházói konzorcium tagjai a bíróság döntésének eleget téve minden tekintetben közreműködnek az újrainduló eljárásban, és biztosak abban, hogy a megismételt eljárásban sikerül bizonyítani, hogy a fejlesztés haszna környezet- és klímavédelmi szempontból összességében lényegesen nagyobb, mint amennyi a negatív hatása.

Borítókép: Ilyen zajvédő falat és ilyen parkot tervez a beruházó az újbudai szakaszra (Fotó: látványterv)