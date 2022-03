A MÚOSZ elnöke szerint a hekkertámadás „kiállás a szabad sajtóért”

Önellentmondásos nyilatkozatot adott lapunknak a baloldali kötődésű Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) elnöke a jobboldali médiát ma ért hekkertámadásról, melynek nyomán számos portál elérhetetlenné vált, illetve politikai üzenetek jelentek meg rajtuk.

Kocsi Ilona megkeresésünkre törvénytelennek nevezett minden olyan külső beavatkozás, ami megváltoztatja az adott honlap tartalmát vagy ellehetetleníti a hozzáférést.

Hangoztatta: ugyanúgy törvénytelen volt az is, amikor pár hónappal ezelőtt „független honlapokat ért túlterheléses támadás”. Kocsi Ilona egyértelmű nemmel válaszolt felvetésünkre, hogy az akció a közelgő választásokba való beavatkozásnak tekinthető-e.

Inkább tekinthető kiállásnak a szabad sajtó mellett, vagy az Ukrajnával való szolidaritás egy formájának

– közölte a MÚOSZ elnöke.

Miközben a Magyar Újságírók Szövetsége a fenti esetről semmilyen hivatalos állásfoglalást nem tett közzé honlapjukon, az oldalukon olyan témákban hallatták hangjukat, mint többek között az orosz propaganda elleni kiállás. Mint írják egyik állásfoglalásukban: Az Európai Unió minden korábbi gyakorlathoz képest felgyorsította a döntéshozatalt az orosz–ukrán háború miatt kezdeményezett szankciók ügyében, így az orosz propagandacsatornák kitiltását is követelve. Bizonyára a sietség lehet a magyarázata annak, hogy a RTR Planeta hírcsatorna átcsúszott a szűrőn.

Hozzáteszik, hogy a háborút elítélő politikusokkal együtt a demokratikus nyilvánosság elkötelezett híveiként sürgetik, hogy orvosolja a hibát az Európai Unió, mert vérfagyasztó, hogy Magyarországon és bizonyára másutt is Európában a nagy kábelszolgáltatók kínálatában még mindig elérhető az a hírcsatorna (valójában álhírcsatorna), amelyen még mindig különleges katonai műveletként beszélhetnek, orosz nyelven Ukrajna Oroszország általi megtámadásáról.

De Márki-Zay Péter antiszemita botrányának továbbgyűrűzésével kapcsolatban sem született állásfoglalás a MÚOSZ részéről. Januárban írtunk arról: Márki-Zay Péter antiszemita botránya – miszerint úgy fogalmazott, hogy hogy „a Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés” – azután kezdődött, hogy a The Times of Israel angol nyelvű, izraeli online lap közölte Veszprémy László Bernát holokausztkutató cikkét, amiben a szerző arra mutatott rá, hogy a baloldal miniszterelnök-jelölte a zsidóságot lejárató posztokat közöl, és több antiszemita politikussal is fotózkodott, illetve dolgozott együtt. Miután a The Times of Israel eltávolította Veszprémy cikkét, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége A Fidesz-média trójai falova elbukott címmel jelentetett meg egy írást, amiben a történtekre reagáltak.

A MÚOSZ természetesen nem támogatja a cenzúrát

– válaszolta akkor lapunknak Kocsi Ilona, a szervezet elnöke arra kérdésünkre, hogy összeegyeztethetőnek tartják-e újságíró-szervezetként, hogy a honlapjukon megjelent cikkel a cenzúra mellett foglaltak állást. – Az Izraelben szerkesztett The Times of Israel blog rovata véleményeket közöl, széles skálán. A vélemények a cikkírók álláspontját tükrözik, azokkal a lap nem azonosul. Ám még ilyen szabad fórumon is van olyan határ, ami nem léphető át – vélte Kocsi Ilona. Hozzátette akkor azt is: a magyar szerző izraeli fórumon írt cikket Márki-Zay Péterről, amelyben antiszemitizmussal vádolta meg az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltjét. Bár a cikk levételét a lap nem kommentálta, a MÚOSZ elnöke szerint valószínűsíthető, hogy nem akartak a Magyarországon már elkezdődött választási kampányhoz asszisztálni.

Ez nem cenzúra, inkább annak jelzése, hogy az ilyen jellegű minősítéseket a körülményeket értő, ismerő közegben, belföldön kell tisztázni

– mondta Kocsi Ilona.

Ugyanakkor az sem értékelhető a véleménynyilvánítás szabadságának, hogy Hargitai Miklós korábbi elnöknek azért kellett lemondania a MÚOSZ elnöki posztjáról, mert korábban Müller Cecília országos tiszti főorvost kritizálta. Mint arról lapunk is beszámolt, Hargitai a Népszavában összességében azt nehezményezve, hogy az emberek köszönetet mondanak Müller doktornő munkájáért.

Borítókép: „Mit ér a vállalat, ha magyar?” – Világgazdaság konferencia. Kocsi Ilona, Bod Péter Ákos (Fotó: Reviczky Zsolt/Világgazdaság/Mediaworks-archívum)