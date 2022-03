Mi most a magyar stratégiai érdek?

A baloldalon zűrzavar, káoszos nyilatkozatok, kirakatemberek perctriumfálása, össze-visszaság van.

Az elején a Kétfarkúakat gondolta az ember viccpártnak, de mára Márki-Zay átvette a szerepüket. Ez persze tűnhet mókásnak, lehet rajta mosolyogni – míg ellenzékben van. Ott sok minden megengedett – arcoskodni lehet, felelősség nincs.

De most háború van a szomszédban, energiaválság és a gazdasági szankciók hatásai fenyegetnek. És ez nem tréfadolog. Ez most valóban „nem amatőrök órája, ez most nem a dilettánsok ideje”. Most nincs olyan, hogy marhaságokat beszélek egyik nap, aztán elnézést kérek érte, hogy „nem is úgy gondoltam”. Ilyen időkben egy szó félig már tett. És most nem engedhetjük meg magunknak az utólagos magyarázkodás baloldali luxusát – figyelmeztet a KESMA elnöke.

Az egyik opció tehát béke és a biztonság – többek között gyermekeink biztonsága. A másik alternatíva a bizonytalanság, a kesze-kuszaság, a kapkodás – és egy rossz mozdulat sodort már háborúba népeket.

Ezt tartsuk észben április 3-án – olvasható a Facebook-bejegyzésben.

Borítókép: Szánhó Miklós (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)