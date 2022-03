Szijjártó Péter: Nekünk nem az ukrán elnökkel van vitánk

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett videójában arról is beszélt, hogy a baloldali ellenzék vezetői az elmúlt másfél napban világossá tették, teljesítenék az ukrán elnök minden követelését leállítanák az Oroszországból Magyarországra irányuló energiaszállításokat, ezáltal veszélyeztetnék az energiaellátás biztonságát és hatalmas áremelkedést kockáztatnák. Emellett fegyvereket is szállítanának Ukrajnának és engedélyeznék a Magyarországon keresztül történő fegyverszállítást is. Ez rendkívül veszélyes - jelentette ki Szijjártó Péter, hozzátéve: a fegyverszállítmányokkal Magyarországot azonnal belesodornák a háborúba.

Ezt meg kell akadályozni - szögezte le a külügyminiszter, aki szerint így április 3-án egyértelmű a választás: aki békét és biztonságot akar, az a Fideszre szavaz. Aki a baloldalra szavaz, az azt kockáztatja, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba - mondta Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)