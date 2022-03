Hazánkat is feláldozná a baloldal, ha a külföldi érdekek úgy kívánnák

– Néhány ország megint felvetette, hogy a szankciókat ki kell terjeszteni az energiára, szénre, gázra, olajra. Sőt, maga az ukrán elnök, aki videókapcsolaton keresztül vett részt a megbeszélésen, is ezt kérte tőlünk. Mi ezt megfontoltuk, majd elutasítottuk, tekintettel arra, hogy Magyarországon a gáz 85 százaléka Oroszországból érkezik, az olajnak pedig több mint hatvan százaléka – fogalmazott Orbán Viktor pénteken a Facebookra feltöltött videóüzenetében. A brüsszeli uniós csúcs központi témája az Ukrajnában zajló háború volt. A miniszterelnök jelezte, az energiaszektorra kiterjesztett szankció azt jelentené, hogy a magyar gazdaság pillanatok alatt lelassul, majd megáll.

– Ez elfogadhatatlan, ez ellentétes a magyarok érdekével, sőt azt jelentené, hogy valójában velünk fizettetik meg a háború árát – húzta alá.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke a brüsszeli csúcson két dolgot kért Magyarországtól, illetve Orbán Viktor miniszterelnöktől. Az első az volt, hogy szavazza meg a szankciók kiterjesztését az energiaszektorra, és hazánk ne vásároljon gázt és kőolajat Oroszországtól. A második kérése az volt, hogy Magyarország engedjen át fegyverszállítmányokat és küldjön fegyvereket Ukrajnába. Hazánk ezeket a követeléseket utasította vissza.

A háború is kampányeszköz a baloldal számára

A magyar kormány az orosz–ukrán háború kitörése óta következetesen békepárti politikát folytat annak érdekében, hogy hazánk semmilyen módon ne sodródjon bele a háborúba és annak árát ne a magyarok fizessék meg.

Szomorú, de sajnos egyáltalán nem meglepő, hogy a hazai baloldal ezzel szemben kizárólag saját politikai érdekeit tartja szem előtt és a külföldi érdekeknek megfelelni akaró politikát folytat.

Így fordulhatott elő, hogy Márki-Zay Péter korábban úgy nyilatkozott, fegyvereket és katonákat küldene Ukrajnába. Az ügyről lapunk részletesen is beszámolt.

Sokatmondó, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje azóta is igyekszik kimagyarázni hatalmas felháborodást keltő szavait, inkább kevesebb, mint több sikerrel.

De nem csak Márki-Zay Péter sodorná átgondolatlan kijelentéseivel háborúba hazánkat. Gyurcsány Ferenc pénteki Facebook-bejegyzésében odáig ment a háborús hangulatkeltésben, hogy feláldozná a magyar nemzetet az ukrajnai konfliktusban. A baloldal vezére Orbán Viktor Zelenszkij ukrán elnöknek adott elutasító válasza kapcsán úgy fogalmazott:

Pocsék ember leszel, vagy meghalsz. Melyiket választanátok? Orbán ezt a választást hagyja a hazának, neked. Elfordítjuk fejünket ezrek, milliók halálától, meggyalázásától, mert ha nem, ha segítünk, akkor magunkra vonzzuk a sátán bosszúját és mi magunk fogunk halni – állítja. Orbán szerint életünk ára a bűnbeesés. Az élethez sz…r alakká kell válnunk – mondja. Meg se próbál más utat ajánlani a nemzetnek.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nem hagyta szó nélkül a bukott baloldali exminiszterelnök szavait. A frakcióvezető – szintén a közösségi oldalán – így reagált Gyurcsány szavaira:

Nem, nem és nem! Nem keveredhetünk bele a háborúba! Gyurcsány úr! Ne kérje, ne tegyen ilyen nyomást a magyarokra! Nem, nem válunk „sz…r alakká” – ahogy mondja –, és nem leszünk gyávák, erkölcstelenek, ha ki akarunk maradni két másik ország konfliktusából. Amit mond, nagy tétű dolog, nagy ár van ráfüggesztve. Sokkal nagyobb, mint egy hétköznapi politikai vitára. Életveszélyes, amiért maga biztosan nem fogja vállalni a felelősséget.

Egymásra licitálnak a baloldali politikusok

Szijjártó Péter szintén kommentálta az ukrán elnök Magyarországgal szemben megfogalmazott követeléseit. A külügyminiszter Facebook-oldalán azt írta,

Megértjük, hogy Ukrajna elnökének Ukrajna és az ukrán emberek a legfontosabbak. Nekünk viszont Magyarország és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ezért ezután sem engedjük át a fegyverszállítmányokat hazánk területén.

Hiába tehát a baloldali hangulatkeltés, a magyar kormány következetesen kitart a magyar emberek védelme mellett.

Nem Gyurcsány Ferenc azonban az egyetlen, aki akár a magyarok élete árán is szankcionálná Oroszországot. Fekete-Győr András, a Momentum politikusa már a háború kirobbanásakor, egy február 24-én közzétett Facebook-posztjában teljes karantént szorgalmazott az oroszokkal szemben:

Európában példátlan ez a háborús agresszió, amely nem maradhat büntetlenül, hiszen a Putyin-rezsim nyíltan veszélyezteti az egész szabad világ békéjét és biztonságát. Egységes, megalkuvást nem tűrő közös fellépésre van szükség a NATO és az EU részéről is. A most formálódó új világrendben Putyint teljes karanténba kell helyezni, meg kell fosztani a nemzetközi pénzcsapok nyújtotta lehetőségektől, minden nyugati országgal folytatott magán- vagy állami üzletelését felül kell vizsgálni és végeredményben meg kell szakítani. Csak így tudjuk egy még súlyosabb konfliktushelyzet kialakulása nélkül, békés, de a lehető legszigorúbb eszközökkel térdre kényszeríteni a háborús bűnöst.

A Momentum a kezdetektől háborúpárti hangulatkeltést folytat, Cseh Katalin európai parlamenti képviselő március elsején csatlakozott a volt pártelnök mellé a közösségi oldalán megjelent videóban, ahol azt mondta:

„A háborút amúgy fegyverekkel vívják és hát mostanra Orbán Viktor annyira egyedül maradt ennek az ellenzésével, hogy szerintem nagyjából így az egész Európai Unióból hát alig van olyan ország, aki ezt mondja, és a régióból biztos nincs. Szóval, hogy az egyértelmű, hogy a NATO-nak segítenie kell Ukrajnának avval, hogy megkapják azokat a fegyvereket, amivel meg tudják vívni ezt a háborút.”

Cseh Katalin mellett a szintén momentumos Berg Dániel is terjeszti a baloldali, háborús propagandát. Berg katonai felszerelések küldését sürgette Ukrajnába, és azt követelte, hogy Magyarországon haladjanak át a hadiszállítmányok.

Meddig mennek el?

Hiába a baloldali hangulatkeltés, a magyar kormány továbbra sem fogja hagyni, hogy hazánk a magyar embereket és az ország energiaellátását veszélybe sodorva belekeveredjen a háborúba. Ennek ellenére a baloldal részéről valószínűleg további felelőtlen nyilatkozatokat várhatunk, pláne a jövő vasárnapi országgyűlési választások közelsége miatt.

Magyarország az Ukrajnából menekülők számára minden humanitárius segítséget megad.

– A New Yorkban állandó székhellyel rendelkező humanitárius világszervezetek mellett, már a kormányt állandóan bíráló washingtoni és brüsszeli nyilvánosságban is elismerik az Ukrajnából érkezett menekültek magyarországi ellátását – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken New Yorkban. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a háború rendkívüli humanitárius válságot idézett elő Európában, és a menekültáradat jelentette terhek nagy részét a szomszédos országoknak kell viselniük, mindenekelőtt Lengyelországnak és Magyarországnak. Elmondta, hogy még az európai és amerikai vezetők is elismerik az önkéntesek, a civil, a jótékonysági és az egyházi szervezetek, valamint az állami intézmények elképesztő közös erőfeszítéseit hazánkban.

– Nem véletlen, hogy most már a minket állandóan bíráló washingtoni és brüsszeli nyilvánosságban is vagy inkább nem mondanak semmit rólunk, vagy úgy kénytelen-kelletlen elismerik, hogy a lengyelek mellett mi is hatalmas terhet viselünk – jelentette ki.

