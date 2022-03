Új tranzitpont nyílt Budapesten

A kormánynak fel kellett készülnie arra, hogy a közeljövőben még nagyobb menekülthullám érkezik Ukrajnából, ezért úgy döntöttünk, hogy hétfőtől a Keleti és Nyugati pályaudvarokon már csak információs pontokat fogunk működtetni, s a teljes humanitárius tranzitellátást Budapestre, a BOK csarnokba költöztetjük be

– nyilatkozta lapunknak György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az újonnan kialakított humanitárius tranzitponton. Közölte, a háború elől menekülőket buszokkal szállítják át a két pályaudvarról, illetve Kőbánya felső vasútállomásról a helyiségbe, ahol kulturált körülményeket alakítottak ki. Már az első délelőtt több száz menekülőnek segítettek a humanitárius tranzitponton.

– Fűtött térben, tisztálkodási és étkeztetési lehetőséggel, baba-mama-gyereksarokkal, orvosi ellátással, internet kapcsolattal, a MÁV-pénztár kiköltöztetésével olyan komplex szolgáltatást nyújtunk a menekülteknek, amely az itt eltöltött időt elviselhetővé teszi számukra. Emellett minden olyan információt megkapnak, amely az esetleges továbbutazásukat segíti

– jelentette ki. Mint részletezte, akik csak néhány napig akarnak Magyarországon maradni, azok számára a humanitárius szervezetek biztosítanak szállást, azoknak az elhelyezéséről pedig, akik tartósan maradnának, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gondoskodik, a megyei védelmi bizottságokkal együttműködve. Szintén helyben kapnak segítséget azok, akik menedékes eljárást kezdeményeznek vagy tartózkodási engedélyt kérnek. Nekik az Országos Idegenrendészeti Igazgatóság Biztosít információt, és ha szükséges, időpontot is kaphatnak a menekültügyi eljárás megindításához. Akik hosszabb távon Magyarországon képzelik el az életüket, munkalehetőségekről is tájékoztatást kaphatnak a BOK csarnokban.

– Akik továbbutaznának, akár a Keleti, akár a Nyugati pályaudvarra vagy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, azoknak is segítünk – tette hozzá.

György István elmondta, amikor a menekültek megérkeznek, kapnak egy karszalagot, s ezt követően biztosítják számukra a karitatív szervezetek a különböző szolgáltatásokat. Az éjszaka érkező menekültek számára még pihenőhelyiséget is tudnak biztosítani a helyszínen. Az államtitkár hozzátette: folyamatosan érkeznek adományok a menekültek megsegítésére az 1357-es telefonos vonalról, emellett az ezen célra létrehozott számlaszámra is jönnek utalások.

– A felajánlások információim szerint már meghaladják a nyolcszázmillió forintot, de természetesen a kormány is biztosítja, hogy a védelmi bizottságok és minden olyan állami szervnek a működőképessége meglegyen ahhoz, hogy ellássák a menekülteket. Ez igaz a karitatív szervezetekre is, hiszen a kormány több döntést hozott, amellyel az Országos Karitatív Tanács szervezeti tagjait is támogatta. Így leszögezhetem: biztosítva van az anyagi háttér ebben a helyzetben – részletezte. Az államtitkár kérdésünkre elmondta, a menekültpontokra főként ukránok érkeznek, hiszen a kárpátaljai magyarok többségének van olyan ismeretsége vagy rokoni kapcsolata hazánkban, akik tudják őket segíteni. Azt is elárulta, számolnak azzal a forgatókönyvvel, hogy megnövekedhet a menekülthullám, s amennyiben szükséges lesz rá, a kormány akár több tranzitpontot is kialakíthat az országban.

Borítókép: Tranzitpont (Fotó: Havran Zoltán)