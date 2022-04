Csigalassúsággal halad a Blaha Lujza tér felújítása

Nem látszik még igazán az alagút vége a Blaha Lujza téri felújítással kapcsolatban, egyelőre ugyanis szinte leálltak ott a munkálatok. A több hónapja tartó felfordulás miatt ugyanakkor a közlekedési fennakadások bizonyos napszakokban állandósultak a fővárosban.

Látható, hogy alaposan megcsúszott a Blaha Lujza tér felújítása, annak ellenére, hogy a munkálatok 400 millió forinttal kerülnek többe az eredetileg tervezettnél, viszont jóval kevesebb tartalom épül majd meg.Mint ismert, a munka tavaly július 12-én kezdődött: először az aluljáró födémszerkezetét szigetelték felülről. A Metropol felhívta a figyelmet, hogy a munkálatoknak ez a része sajnos nem túl jól sikerült, hiszen már novemberben is vödrökben gyűjtötték az esővizet az aluljáróban. Április elején az újság kiemelte, hogy az aluljáró még mindig ázik, felülről csöpög a víz a járókelők nyakába, és újra előkerültek a vödrök. Mindezek mellett februárban írtunk arról, hogy még azok a földeszsákok is ugyanott vannak érintetlenül, amelyeket novemberben vittek a térre a fák ültetéséhez.

Tavaly nyár elején Karácsony Gergely főpolgármester több nagyobb fővárosi beruházást egyszerre kezdett meg: ekkor indították el a Lánchíd sokáig halogatott felújítását, de komoly lezárásokra került sor a Blaha Lujza tér, valamint a pesti rakpart miatt is. A forgalomkorlátozások lényegében lehetetlenné tették az autós közlekedést Budapesten.