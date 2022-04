Győzelem egy reménytelennek látszó körzetben

– A választás előtt nem sok esély mutatkozott a folytatásra.

– A kampányt megelőzően a felméréseket figyelembe véve, a legesélytelenebb körzetek egyike volt a miénk. De ezúttal is bebizonyosodott, hogy a mérkőzés a pályán dől el, és eszünk ágában nem volt egy pillanatig sem feladni a harcot, minden egyes plusz szavazatért keményen megküzdöttünk. Ezúttal is bebizonyosodott, hogy az embereket nem lehet átverni.

Ha valaki egymás mellé teszi az elmúlt években megvalósított fejlesztéseket és a közösen elvégzett munkát, valamint azt a céltalanságot, amit ellenfeleink kínáltak, egyértelmű volt a hatalmas különbség. Egy messziről jött ember mondhat bármit, de amikor az emberek szavaznak, ott bizony a valóság közbeszól. Az itt élő emberek ezt átlátták, és ennek megfelelően döntöttek.

– Ha összevetjük az előző és a mostani országgyűlési választás eredményét, akkor azt látjuk, hogy 2018-hoz képest csaknem négyezer vokssal szerzett többet. Kiket tudott ezúttal mozgósítani?

– 2014 óta eddig minden országgyűlési választás során sikerült egyéni és pártlistás szinten is gyarapítani a szavazataink számát. A választási eredményeket elemezve azt is láthatjuk, hogy több mint ezren döntöttek úgy, hogy támogatnak a szavazatukkal olyanok, akik egyébként nem a Fidesz–KDNP támogatói. Ez egy nagyon jó visszajelzés számomra, ami azt mutatja, hogy még ha bizonyos témákban nem is értünk egyet, az elvégzett munkát látják, érzékelik az emberek, és sokan ez alapján szavaztak.

– Mit jelent ez a számok nyelvén?

– Több mint 3200 szavazattal kaptam többet az ellenfelemnél, ez összesen plusz 4,35 százalékot jelentett. A pártlisták közötti versenyben is szép sikert értünk el, itt is két százalék fölötti volt a különbség.

Ahogy már említettem, mindezt egy olyan körzetben értük el, amit előzetesen leírtak, és rajtunk kívül mindenki baloldali győzelemre számított. Nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre.

– A legtöbb magyarországi választókerületben kevesebben szavaztak most, mint négy éve. Nem úgy a dunakeszi körzetben, ahol 2018-hoz képest csaknem négyezer fővel többen voksolhattak. Még mindig folytatódik a kiáramlás Budapestről az agglomerációba?

– Bizony, amióta 2014-ben először indultam képviselőjelöltként, azóta csaknem tízezer fővel nőtt a szavazásra jogosultak száma, az pedig a választókerület egyik sajátossága, hogy jóval az országos átlag fölött szokott lenni a részvételi arány. Nagyon népszerű ez a térség, jó itt élni, a legtöbben családalapítás céljából költöznek ide. Éppen ezért, megnőtt az igény arra is, hogy új iskolákat építsünk, vagy a már meglévőket kibővítsük, felújítsuk. A térségben az elmúlt években tizenhét iskolafejlesztési program már lezárult, hat folyamatban van. És ne feledkezzünk meg a legkisebbekről sem, 2014 óta összesen huszonöt bölcsőde és óvodafejlesztést valósítottunk meg, ami több mint ezer új férőhelyet biztosított. Nagy segítség ez az itt élő családoknak.

– Országszerte sokfelé panaszkodtak arra, hogy a választási küzdelemben a baloldal nemtelen eszközöket engedett meg magának, aljas támadásokat indított és plakátokat rongált meg. Tisztességes volt a dunakeszi körzetben a választási kampány?

– Országosan is kiemelkedő szabálysértésekre szerencsére nem volt példa a kampány során, a szavazás pedig békében zajlott. Az én plakátjaimat is többször megrongálták vagy eltávolították, ezeket pótoltuk, köszönhetően az aktivistáink munkájának. Valamint ezúton is szeretném megköszönni a szavazatszámlálóink kitartását és töretlen figyelmét, akiknek talán még soha nem volt ilyen nehéz dolguk, hiszen nemcsak az országgyűlési választások, de a népszavazás szavazólapjait is külön meg kellett számlálniuk.

– Azzal, hogy megvédte mandátumát, eldőlt, hogy újabb négy évig Fidesz–KDNP-s parlamenti képviselője lesz a körzetnek, miközben legalább 2024 őszéig Dunakeszit is a nemzeti oldal színeiben győztes polgármester vezeti Dióssi Csaba személyében. Milyen kettejük munkakapcsolata?

– Polgármester úrral nagyon jó, baráti kapcsolatot ápolunk. Egészen biztosan állíthatom, hogy az a munka, amit Dióssi Csaba és csapata Dunakeszin elvégez, az országosan is párját ritkítja. A 2019-es önkormányzati választásokon a település méretéhez képest az egyik legjobb eredményt érték el. Ez egyértelmű visszajelzése volt annak, hogy az önkormányzat munkájával elégedettek a dunakesziek.

– Ez a választáson is megmutatkozott?

– Dunakeszi a kampány szempontjából is egy nagyon érdekes terep volt. A város bebizonyította, hogy az emberek igenis értékelik az elvégzett munkát, még akkor is, ha bizonyos dolgokban nem értünk egyet. A végeredményt figyelembe véve, itt a pártlistás versenyt ugyan elveszítettük, egyéniben viszont három százalékkal több szavazatot kaptam, mint az ellenfelem, és az ellenzéki pártlistát is sikerült a voksok számában megelőznöm.

Óriási eredmény ez, ami jól mutatja, hogy ott, ahol az önkormányzati munka kiváló és jó az együttműködés, hatékonyan lehet dolgozni, elég csak a Diáknegyedet megemlíteni. Míg máshol, ahol a felajánlott segítséget is elutasítják, partner nélkül nehéz az együttműködés.

– Mi adja majd önnek a legtöbb feladatot a dunakeszi körzetben a következő időszakban?

– Megszámolni is nehéz a feladatokat. Több folyamatban lévő nagy fejlesztésünk van, ilyen a Fótot, Veresegyházat, Erdőkertest és Csomádot is érintő, 71-es vasútvonal fejlesztése vagy az M2-est az M3-as autópályával összekötő út megépítése, ami segíteni fogja az itt élők közlekedését. Ide tartozik a Csömöri HÉV fejlesztése és a már említett Dunakeszi Diáknegyed is. De megemlíteném a gödi Huzella kert fejlesztését is, aminek köszönhetően a városban ismét egyetemi oktatás zajlik majd.

– Hol tart a Diáknegyed fejlesztés előkészülete Dunakeszin?

– Az előkészületek már lezárultak, leraktuk az alapkövet, megindultak a terepmunkálatok, és a már jól látható alapozási és szerkezeti munkálatok is elkezdődtek. Amikor csak tehetem, a helyszínen vagyok, egyeztetek a szakemberekkel, folyamatosan figyelem az építkezést. A fejlesztés jó ütemben halad, az a célunk, hogy annak az ezerötszáz gyermeknek, akik 2025-től itt tanulhatnak, a legjobb körülményeket biztosítsuk.

– Milyen az együttműködése a többi település vezetésével, az ott működő civil szervezetekkel?

– Azokon a településeken, ahol a városvezetés az együttműködést, a fejlődés lehetőségét és a helyiek érdekeit helyezi előtérbe a politikai acsarkodással szemben, nagy eredményeket tudunk elérni. Vannak olyan települések ahol a polgármesterekkel ugyan nem azonos világnézetet képviselünk, mégis kiváló az együttműködés. De sajnos van olyan példa is, ahol a városvezetés az országos politikát helyezi előtérbe a helyiek és a város érdekeivel szemben. Remélem, hogy ezt a káoszt végre sikerül felszámolni, és a széthúzást a munka veszi át. A valós civil szervezetekkel kiváló az együttműködés. Hacsak a méretben legnagyobb szervezeteket említem, a polgárőröket vagy az önkéntes tűzoltókat, akkor csakis a legnagyobb tisztelettel beszélhetünk ezekről az önkéntesekről. De szeretném megemlíteni a Máltai Szeretetszolgálatot is, amellyel a térségben már szintén nagy dolgokat vihettünk véghez a Kilincs programon keresztül. Számos kisebb, helyi szervezettel is kapcsolatban vagyok, akik a térség mindennapjait teszik jobbá. Amikor csak tehetem, részt veszek ezeknek a helyi közösségeknek a munkájában, ez egy nagyon fontos téma számomra.

Személy szerint minden olyan ügy mellé odaállok, ami a helyi emberek érdekeit képviseli, és minden tőlem telhető támogatást megadok ezeknek a szervezeteknek.

– Milyen fontosabb fejlesztések folynak ezekben a községekben, városokban?

– Körzetünkben több nagy iskolafejlesztési programot is megvalósítottunk, és van, ami jelenleg is zajlik. Tervben van egy 24 tantermes iskola kialakítása is, ezen már dolgozunk. Csomádon hamarosan véget ér a sporttelep fejlesztése, és egy új bicikli úton dolgozunk. Csömörön új református templomot építettünk, emellett a közlekedők biztonsága érdekében hamarosan új körforgalom épül a Laky út végén, és itt is tervben van egy új iskola megépítése. Fóton megépült a Gondviselés Katolikus Óvoda, új helyre költözhetett a Waldorf Általános iskola, vagy említhetnénk az új bringaparkot is. Bővítjük a Garay János Általános Iskolát, pár hete pedig aláírtuk azt a szándéknyilatkozatot, ami az egészségház megépülésének egyik kiindulópontja. Gödön megépítettük az M2-est a 2-es úttal összekötő utat, új KISS emeletes motorvonatok közlekednek, megépült az új egészségház, a Kincsem Óvoda, bővítettük a Németh László iskolát. Megkezdődött a már említett Huzella kert felújítása, ami egy országosan is kiemelkedő beruházás. Erdőkertesen energetikailag felújítottuk a polgármesteri hivatalt, járdát, sportparkot építettünk, és hamarosan új bölcsőde várja a legkisebbeket. Ebből is látszik, rengeteg a teendő.

Borítókép: Tuzson Bence (Fotó: Mirkó István)