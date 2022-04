Megsemmisült az összefogott ellenzék

A választási eredmény okairól Kovács István úgy fogalmazott, hogy

a baloldal ott rontotta el, hogy az elmúlt években nem azzal foglalkozott, hogy mi a magyar emberek véleménye és érdeke, hanem egy elitista pozícióból próbálta ráerőltetni saját világképét a választókra. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP győzelmét az elmúlt 12 év stabilitást és biztonságot garantáló sikeres politikája magyarázza.

Szánthó Miklós szerint „a baloldal a saját önbecsapásának áldozatává vált: azt a narratívát építették fel, hogy a jobboldal rosszul végzi a dolgát. Most azonban újra kiderült, hogy a jobboldal országpusztításáról felállított hazug narratíva nem találkozik a valósággal, hiszen újabb kétharmados felhatalmazást adtak a választópolgárok a kormánypártoknak”.

A Központ igazgatója hozzátette, hogy

a választópolgárok egyértelmű akaratnyilvánítása ellenére sem fogadja el az ellenzék, hogy mi vagyunk a többség. A baloldal tehát csak beszélni tud a demokráciáról, de nem gyakorolja és nem tiszteli azt.

Az ellenzék láthatóan kihátrált a közös miniszterelnök-jelölt mögül a választási vereséget követően. Kovács István Márki-Zay Péter jövőjével kapcsolatosan rögzítette:

„Márki-Zay Péterről eddig is számtalanszor elmondtuk, hogy csupán egy báb, de most már csak egy szalmabáb szerepét tölti be, akit felakaszthatnak a valódi felelősök helyett”.