„Nem volt meg a tuti recept a baloldal részéről”

Deák Dániel arra is kitért, hogy az összes európai országban rekordokat dönt az infláció, hiába keresnek sokkal többet Nyugat-Európában, az ottaniak pénztárcájának is megterhelő az áremelkedés. Mint mondta, rengeteg európai ország behozatalra szorul, ez az afrikai országokban akár éhezéshez is vezethet. Migrációs és gazdasági válságra mindenképpen kell számítani, pláne annak fényében, hogy még a koronavírus-járvány okozta gazdasági károkat sem hagyták maguk mögött az országok. Minderre továbbá rárakódik az orosz–ukrán háború okozta krízis, ami Európa-szerte veszélyezteti a gázellátást.

Magyarországnak mindenképpen ragaszkodnia kell ahhoz, hogy az orosz gáz maradjon és a paksi atomerőmű megépüljön, mert ezek nélkül Magyarország gázellátása megoldhatatlan

– fogalmazott az elemző. Hozzátette, át lehet vészelni ezt az időszakot, de ehhez új szereplőket, bankokat, multinacionális cégeket is be kell vonni a közteherviselésbe.

A háború nem fogja lerombolni a lengyel–magyar kapcsolatokat, Deák Dániel azt várja, hogy ha a háború csillapodik, normalizálódhat a korábbi viszony a visegrádi csoporttal. A népszavazás kapcsán az elemző arról beszélt, a saját szavazórétegénél sokkal több embert, majdnem három és fél millió magyart tudott megszólítani a Fidesz, ami politikai viszonylatban nagy felhatalmazó tényezőnek számít, ezért a népszavazás témájában nem lehet arra számítani, hogy a magyar álláspont megváltozik.

