Nyugalomban zajlik a választás a vecsési „billegő” körzetben

A szavazásra igyekvők megerősítik, hogy Vecsés tényleg a béke szigete, ahol nem divat a sárdobálás és a rongálás, így a kampány is nyugalomban zajlott. Abban azonban már megoszlanak a vélemények, hogy mi döntheti el a szoros választási versenyt.

Egy középkorú nő szerint az lesz perdöntő, hogy „kik nyalják be a kamu dumát”. Ezt megmagyarázni már nem akarja, sietve távozik. Egy család két gyermekkel érkezik a voksolásra, ők is békésen beszélgetnek az iskola előtt. Szerintük is szoros verseny lesz a körzetben, és az fog győzni, akinek a szavazói nagyobb számban lesznek hajlandók voksolni. Mint mondják, az ő ismeretségi körükben többen azért nem szavaznak, mert úgy gondolják, a verseny már eldőlt. Molnár Imre, a település korábbi polgármestere viszont konkrétabban fogalmaz, szerinte a választás végkimenetele szempontjából az lesz perdöntő, hogy Szűcs Lajos a regnáló országgyűlési képviselő, így könnyebb dolga lesz. – Az embereknek amúgy sincs gondjuk vele, így nincs okuk leváltani – mondja a volt településvezető.