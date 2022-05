Budapest egy biztonságos világváros

– Tavaly volt 140 éves Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). A 2021-es munkájukról szóló jelentést a fővárosi közgyűlés ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta. A regisztrált bűncselekmények száma tavaly 3,2 százalékkal, ezen belül a közterületen elkövetett bűncselekmények száma ötödével volt kevesebb. Ugyanakkor a nyomozáseredményességi mutató 55,2-ről 64 százalékra nőtt, és Budapesten nem volt felderítetlen emberölés. Bele lehet kötni a fővárosi rendőrök eredményességébe?

– Majdnem minden mutatóban javultunk, de ami markáns, az a vagyon elleni bűncselekményekben bekövetkező csökkenés. Leginkább a rablások esetében igaz ez, hiszen 186 rablást regisztráltak. Hozzáteszem, 2012-ben még csaknem 1500 rablás történt Budapesten, azaz naponta négy. Korábban volt, hogy évente több mint négyezer gépkocsilopást követtek el a fővárosban, tavaly százkettőt (!). A gépkocsifeltörések száma, a lopások és a lakásbetörések száma a töredékére csökkent. Azonban azt is el kell mondanom, hogy a garázdaságok száma nem csökkent, hanem emelkedett, 2099-ről 2373-ra. Az, hogy a Covid-járvány után jóval több bel- és külföldi turista érkezik a fővárosunkba, együtt járhat a közterületi bűncselekmények számának emelkedésével is.

– Nemzetközi tapasztalat, hogy aktivizálták magukat a kiberbűnözők. Mi a tapasztalatuk?

– A kibertérben elkövetett bűncselekmények száma nő, mint ahogy a pénzmosások száma is. A tendenciára tavaly szervezet-korszerűsítéssel reagáltunk. Önálló kiberbűnözés elleni osztályt hoztunk létre több mint negyven szakemberrel. Tapasztalat, hogy a kiberbűnözés mellett – vagy azokkal átfedésben – a pénzmosások száma is emelkedik, ezért külön nyomozócsoportokat hoztunk és hozunk létre pénzmosás ellen is.

– A külön nyomozócsoport már bevált az unokázós csalók ellen is.

– Sikeres a csoport. Olyan bűnszervezeteket sikerült felszámolni nemzetközi együttműködésben a legmagasabb szintű vezetőik elfogásával, ami alapján felelősségteljesen állíthatjuk: az unokázós trükkös csalások száma drasztikusan csökkent. Ma már ott tartunk, hogy csak elvétve fordulnak elő ilyen bűncselekmények.

– A pénzmosás és a kiberbűnözés a szervezett bűnözéshez kapcsolódik?

– A kibertérben is szervezett bűnözői elkövetői módszerek jelentek, az elkövetők üldözése során folyamatosan haladnunk kell a korral. Nem lehet egy-egy nyomozóra rábízni az óriási kiterjedésű, nemzetközi elemeket is mutató ügyeket, ezért van szükség az említett külön nyomozócsoportokra. Több ilyen működik jelenleg is a BRFK-n, nagyon szoros nemzetközi együttműködésben külföldi és hazai rendőri szervekkel. A gazdasági bűnözés elleni főosztály irányításával a napokban is zajlanak Budapesten nemzetközi műveletek. Hat év után, 2021-ben számolta fel egy külön nyomozócsoport az úgynevezett albérletes bűnszervezetet is. Az elkövetők olyan ingatlanokat kínáltak eladásra vagy albérletnek, amelyek nem az ő birtokukban voltak. A bűnszervezet feje magyar volt, aki a Dominikai Köztársaság területéről irányította kiterjedt elkövetői hálózatát. A csalássorozattal a bűnözők hat év alatt 1,3 milliárd forint kárt okoztak. Ugyanakkor számos pénzmosást vizsgáló nyomozócsoport működik jelenleg is, és van olyan konkrét műveletünk, amiről néhány héten belül tájékoztatni is tudjuk a közvéleményt nemzetközi sajtótájékoztatón. Az eredmények azt mutatják, jó úton járunk, de sokat kell még dolgoznunk és nagyon sokat kell még fejlődnünk. Azt gondoljuk, az elemző-értékelő munka nagyon magas szintű elvégzésével esélyt kaphatunk a nemzetközi szervezett bűnözői körök eléréséhez.

– Milyen a közlekedési helyzet, morál a fővárosban?

– Az uniós tagállamok célkitűzése a halálos balesetek számának drasztikus csökkentése. Magyarországon is szeretnénk a halálos balesetek számát a lehető legkisebbre szorítani, ehhez a legmagasabb szinten kell teljesítenünk. Átütő sikert még nem sikerült elérnie a BRFK-nak, még mindig háromezer körüli a személyi sérüléses balesetek száma évente. Naponta mintegy tíz személyi sérüléses baleset történik a fővárosban. A halálos közlekedési balesetek száma évenként változó, tavaly 35 helyszínen 38-an vesztették életüket Budapesten. Még mindig olyan baleseti okok állnak a háttérben, amelyek könnyen elkerülhetők lennének. Az elsőbbség meg nem adása, a kanyarodás szabályainak megszegése, a gyorshajtás, a követési távolság be nem tartása. Budapesten öt százalék körüli az ittasan okozott személyi sérüléses baleset. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az ittas gépjárművezetők kiszűrésére. Mint minden évben, tavaly is több tízezer alkoholszondás ellenőrzést végeztünk, és csaknem négyezer ittas járművezetőt szűrtünk ki. Hangsúlyos feladatunk idén is az ittas vezetéssel kapcsolatos zéró toleranciának érvényt szerezni. Számos közlekedési akciót szerveztünk – például a gyorsulási versenyek ellen. Együttműködő partnereinkkel azon vagyunk, hogy tartósan csökkenjen a balesetek száma. Az egyik stratégiai partnerünk ebben a Budapesti Közlekedési Központ. A főváros közlekedés szervező cégével a buszsávok használatát rendszeresen közösen ellenőrizzük, a baleseti gócpontokat is együtt értékeljük, főleg ha az esetek tömegközlekedési eszközt is érintenek. Egyelőre az az átütő siker, hogy tartósan, trendszerűen csökkenjen a baleseti mutató, még nem következett be.

– A közlekedésbiztonság növelésé­ben eszköz lehet például az úgynevezett pofátlan(tan)ítási akció?

– A civil autókba szerelt kamerákkal olyan jogsértéseket rögzítünk és hívjuk fel a felvételek közzétételével a figyelmet, illetve intézkedünk azonnal, amelyek valóban felháborítják a polgárokat. Olyanokról van szó, akik a legsúlyosabb szabálysértéseket gátlástalanul követik el. Például a záróvonal semmibevétele, forgalommal szemben közlekedés a zebrán áthajtva úgy, hogy már állnak a gyalogátkelő előtt. Sikeresnek ítéljük ezt az akciót, így folytatjuk idén is.

– Összefoglalná a legfontosabb teen­dőket 2022-ben?

– A közlekedési balesetek számának tartós csökkentése; a kibertérben elkövetett bűncselekményekre való hatékonyabb reagálás; a pénzmosás bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés és az ehhez szükséges struktúra megtalálása. Rugalmasnak kell lenni és folyamatosan finomhangolni kell a módszereinket.

– Mekkora feladatot ad a migráció és a háború okozta menekültáradat?

– Az illegális migráció ellen van teen­dő Budapesten is. Az általában délről érkező embercsempészek, illegális migránsok jórészt hazánkon keresztül célozzák meg Nyugat-Európát, alkalmanként Budapestet is érintve, így az Nemzeti Nyomozó Irodával és a társszervekkel együttműködve nekünk is fel kell lépnünk ellenük. A napokban is volt egy elfogás. Idén újabb óriási feladat elé állította az állományt az ukrajnai háború elől menekülők tömege. Egyik óráról a másikra érkeztek, nagyon gyorsan kellett reagálni. A főváros védelmi bizottságával, a katasztrófavédelemmel, a karitatív szervezetekkel együttműködve szerveztük meg a munkát és a menekültek segítését a pályaudvarokon és a BOK-csarnokban. Több mint 110 ezer menekült érkezett a fővárosba a háború kezdete óta. A menekültek zöme európai tagállamokba utazik tovább, azonban jó néhány ezret Magyarországon, Budapesten, illetve a főváros környéki településeken kellett elszállásolni. Ebben a katasztrófavédelem működött együtt velünk. Ennyi ember fogadása komoly logisztikai, szervezési feladatot jelentett a BRFK állományának is, azonban kollégáim kiválóan helytálltak. Van olyan kollégám, aki folyékonyan beszél ukránul, aki szabadidejében is kijár és segít az ukrajnai menekülteknek. Felemelő, hogy a kollégák mennyire motiváltak a háború elől menekülők segítésében, minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek.

– A társadalmi szerepvállalás kiemelkedő a BRFK-n, tavaly például véradóbarát munkahely címet kaptak.

– Óriási szervezet vagyunk, a Készenléti Rendőrséggel a két legnagyobb rendőri szervezet. Elhatároztuk, megpróbálunk a kötelező, előírt feladatainknál többet is tenni. Érzékeltük, hogy van szándék adni nemcsak a vezetők körében, hanem az állományban is. Így jött például a Mikulásgyárnak a tartós élelmiszerek gyűjtése. A kollégák önként, saját pénztárcájuk terhére tavalyelőtt hat tonna, 2021-ben több mint hét tonna élelmiszert gyűjtöttek és adtak át a Mikulásgyárnak. Minden évben gyermekkórházakat is meglátogatunk, tavaly év végén a Bethesdában jártunk ajándékokkal és műsorral a gyógyuló gyerekeknek. A véradás kiemelten fontos számunkra. Tavaly mintegy ezerötszázan adtunk vért. Ezt értékelte a Vöröskereszt a kitüntető címmel, ami megtiszteltetés számunkra.

– A Giro d’Italia rendezése során is segítettek a polgárőrök. Velük milyen a kapcsolatuk ?

– Stratégiai partnerünk a polgárőrség. Számos feladatban segítenek pél­dául egy rendezvénybiztosítás, egy sportrendezvény lebonyolítása, de közbiztonsági tervezett akciók során is, vagy éppen közös járőrszolgálatban. Az ukrajnai menekültek fogadásában is szerepet vállalnak. Olajozott és egymásra épülő a tevékenységünk. Tiszteletre méltó, hogy feladataikat minden anyagi ellentételezés nélkül, szabadidejük terhére végzik.

– A fővárosi rendezvényekhez kapcsolódóan milyen rendkívüli feladataik voltak tavaly és mi várható idén?

– Volt vizes Eb, volt cselgáncs-vb, volt labdarúgó Eb, amit biztosítottunk. Ezenkívül számos kulturális rendezvénynek is helyet adott a főváros, például a vadászati világkiállításnak. A legnagyobb eseményünk természetesen az eucharisztikus világkongresszus és Ferenc pápa érkezése volt. Idén januárban lezajlott a kézilabda Eb, a múlt hét végén pedig a Giro d’Italia három hazai szakasza. Az országgyűlési választások is komoly biztosítási feladatot jelentettek. Mindezt úgy, hogy a többletfeladatok mellett tavaly 193 ezer bejelentés érkezett a BRFK tevékenységirányítási központjába, a járőrök kiérkezési ideje mégis 11 perc alatt volt. Nyáron világszínvonalat képviselő labdarúgó-válogatottak érkeznek a Puskás Ferenc Stadionba, köztük az angol, az olasz és a német nemzeti tizenegy. Ismét lesz Sziget Fesztivál, több százezer fiatalt várunk a fővárosba egész Európából. Június 18-tól július 3-ig pedig ismét FINA vizes-vb lesz Budapesten. Ezeken kívül több mint ezer rendezvényt kell biztosítania a BRFK állományának. Kihívás van bőven. Alighogy elfelejtettük a Covid-járvány miatti rendkívüli feladatokat, az ukrajnai háború miatt kialakult helyzetben vannak kiemelt feladataink. Mindeközben szavatolnunk kell, hogy a közbiztonság ugyanilyen stabil legyen Budapesten, mint eddig. Továbbra is büszkék szeretnénk lenni arra, hogy Budapest egy biztonságos világváros, amit nemzetközi szinten is elismernek. Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy időben reagáljunk minden negatív változásra, gyorsan és hatékonyan lépjünk fel ellene. Nem az a fontos, hogy mi mit gondolunk a közbiztonságról, az a fontos, hogy az itt élők és a Budapestre érkezők mit éreznek belőle.

Borítókép: Terdik Tamas budapesti rendőrfőkapitány (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)