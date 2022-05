Fenyő-gyilkosság: Tasnádi állítja, Gyárfás megbízta őt az emberöléssel

A bizonyítási eljárás során ma Tasnádi Péter a vád tanújaként jelent meg a törvényszéken, ahol megismételte, hogy Gyárfás Tamás 1997 szeptemberében megbízta Fenyő János meggyilkoltatásával. A megbízásra szerinte a Rubin Hotel teraszán került sor négyszemközt, ahol Gyárfás a vállalkozó emlékei szerint azt mondta: Fenyő rengeteg kárt okoz neki, ezért likvidáltatni szeretné. Tasnádi állítólag azt felelte, 12 millió forintért elintézi az ügyet, hatmilliót kért előre, hatmilliót pedig a gyilkosság után.

Tasnádi most leszögezte: nem állt szándékában megölni Fenyőt, erre nem is készült, pontosan tudta, amikor Gyárfástól átvette a pénzt, hogy nem fog fellépni a Vico Rt. tulajdonosa ellen. Arról is beszélt, Gyárfással közeli kapcsolatban voltak, évtizedek óta ismerték egymást, és ennek ellenére ejtette tévedésbe az üzletembert a hatmillió forint kapcsán, amit utólag sajnál. Tasnádit az egyesült államokbeli Las Vegasban érte a Fenyő-gyilkosság híre. Amikor értesült Fenyő megöléséről, Amerikából Magyarországra telefonált, hogy elvégezte a munkát, és Gyárfás fizesse ki neki a maradék hatmilliót. Tasnádi szerint a Nap TV tulajdonosa el is juttatta a pénzt üzlettársának.

Gyárfás Tamás a szembesítés során a nyomozati vallomásával egybehangzóan ezúttal is tagadta Tasnádi állításait. Így azt, hogy pénzért megbízta volna Tasnádit Fenyő megöletésével, mint ahogy azt is, hogy fizetett volna neki ezért. Azt elismerte ugyanakkor,vhogy egy alkalommal, amikor a vállalkozó 2004-ben kijött a börtönből, kölcsönadott neki tízmillió forintot, amit Tasnádi ajándéknak vélt, és nem fizetett vissza.

Gyárfás arról is beszélt, Tasnádi kérte, hogy egy nőismerősét helyezze el a NapTV-ben. – Ha lekötelezettje lettem volna Tasnádinak, azonnal felvettem volna a hölgyet, ám elutasítottam a kérést – fogalmazott.

Az állítás és a tagadás miatt a szembesítés eredménytelen lett.

A törvényszék előtt Tasnádi Péter többször is kiemelte, hogy szerinte nem Gyárfás ölette meg Fenyő Jánost. Egyrészt azért, mert ha már megbízott valakit a gyilkossággal, akkor miért bízott volna meg valaki mást is, tette fel a költői kérdést a vállalkozó, aki hozzátette: nem olyan embernek ismerte Gyárfás Tamást, aki csakúgy megölet valakit.

A bíró, a vád és a védelem is emlékeztette arra Tasnádit, a vallomása nem teljesen passzol a társai és a volt felesége vallomásával. A vállalkozó minderre úgy reagált, hogy azóta mindannyiukkal érdekellentétbe keveredett, ezért nem mondanak igazat vele kapcsolatban. – Sajnálom, hogy ezeket a hazugságokat önnek kell kibogozni – mondta Póta Péter bírónak Tasnádi, aki úgy reagált: – Csinálom.

Póta Péter arra is visszakérdezett több alkalommal: hogyan lehet az, hogy Tasnádi azt gondolta, Gyárfás nem gondolja komolyan a megbízást Fenyő megöletésére, miközben adott hozzá hatmillió forintot.

A vállalkozó ezt úgy magyarázta: – Ha ön kérné a gyilkosságot, bíró úr, akkor tudnám, hogy nem gondolja komolyan, de mégis elkérném az árát.

Tasnádi előéletéhez tartozik, hogy a bulvármédiában megpróbált egyfajta keresztapa imidzset kialakítani az 1990-es évektől kezdve, több-kevesebb sikerrel. Eddig 13 és fél évet ült börtönben többek között önbíráskodás, súlyos testi sértés és adócsalás miatt.

A tárgyalás csütörtökön folytatódik, amikor Tasnádi Péter korábbi társait és exfeleségét, M. Juditot tervezi meghallhatni a bíróság, és a tanúkat szembesítik Tasnádival. A nyomozati iratokból egyébként kiderül, hogy a most kihallgatni tervezett tanúk valamennyien magától Tasnáditól értesültek a megbízásról.

Borítókép: Tasnádi Péter a Fővárosi Törvényszék folyosóján dedikálta ma a most kiadott könyvét Gyárfás Tamásnak (Fotó: Kurucz Árpád)