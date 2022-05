Járványügyi szakemberek szerint a majomhimlőből nem lesz világjárvány

A koronavírus-járvány után újabb rejtélyes betegség ütötte fel a fejét a világon, amely Európa számos országa mellett Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban is megjelent. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) az RTL kérdésére megerősítette, hogy Magyarországon eddig egyetlen gyanús esetről sem érkezett bejelentés, így nem indokolt a majomhimlő elleni oltás széles körű bevezetése sem. Szintén nyugalomra adnak okot a járványügyi szakemberek nyilatkozatai is: hangsúlyozzák, ez a fertőzés nem olyan, mint a Covid, tehát a majomhimlőből nem lesz világjárvány.

– Ez egy trópusi vírus, rokona a rettegett feketehimlőnek, de embernél nem okoz súlyos tüneteket

– hangsúlyozta a HVG kérdésére Duda Ernő. Az immunológusprofesszor tájékoztatása szerint a lázzal, fejfájással, izomfájdalmakkal, duzzadt nyirokcsomókkal, valamint bárányhimlőszerű kiütésekkel járó betegségről nem igazán tudni, hogy a fertőzés melyik állatról, a mókusokról vagy a majmokról terjed át az emberekre.

A fertőzés tehát – húzta alá a szakember – elsősorban állatról emberre terjed, ugyanakkor több eset is azt mutatja, hogy a majomhimlő egyik emberről a másikra is képes átterjedni. A beteg azonban már csak akkor lesz fertőzőképes, illetve hetekig az is marad, amikor a kiütések is megjelentek a testén, a vírus ugyanis a hólyagokból vagy azok leszáradása után a pörkökből tud kiszabadulni

– magyarázta a szakember. Véleménye szerint az esetszámok ismeretében járványról egyelőre szó sincs, és gócok sem alakultak ki.

Duda Ernőhöz hasonlóan Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa is úgy véli, hogy nem kell a majomhimlőtől tartani, sőt azt is kizártnak tartja, hogy az Afrikából származó vírus miatt világjárvány alakulna ki.

A főorvos ugyanakkor aggasztónak tartja, hogy nincs meg az indexeset, vagyis az a személy, aki behurcolta a kórt. A fertőzés ugyanis eddig úgy juthatott be a kontinensre, hogy behurcolták azt, a mostani esetek viszont eltérnek ettől, mivel a fertőzöttek – egy kivételével – nem jártak a betegségüket megelőzően Afrikában. Félő tehát, hogy az 1958-ban felfedezett vírus mutálódott, s esetleg könnyebben terjedhet emberről emberre.

A szakember a Mandinernek arról is beszélt, hogy a vírusnak kongói és nyugat-afrikai verziója is létezik, Európában viszont az utóbbi, kevésbé veszélyes vírusvariáns kezdett terjedni. Tájékoztatása szerint a betegség lefolyása, bár nem vészes, három hétig is eltarthat, valamint a hegek gyógyulásához is sok idő kell. Mint mondta, állatról emberre a fertőzés majmok, rágcsálók simogatásával terjed bőrön keresztül, az emberről emberre való továbbadásához viszont szoros kontaktusra van szükség. Az esetek többségében a betegség a homoszexuálisok között terjed, ugyanakkor már olyan érintettet is találtak, aki nem az – fűzte hozzá.

Rusvai Miklós szerint borítékolható, hogy a fertőzés Magyarországon is megjelenik, viszont a koronavírushoz hasonló állapotokra ő sem számít.

A virológus az InfoRádióban azt mondta: csak szórványos esetek és „családi-közösségi halmozódások” lesznek, azoknak pedig, akik 1979 előtt születtek, nem kell tartaniuk a megbetegedéstől, hiszen megkapták a himlő elleni védőoltást. A fekete himlő elleni oltóanyagok egyébként az esetek 85 százalékában a majomhimlő ellen is védelmet nyújtanak.

Borítókép: Különleges osztály a majomhimlőgyanús esetek elkülönítésére Mumbaiban, Indiában. (Fotó forrása: EPA/Divyakant Solanki)