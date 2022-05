„Leszámolások” a Magyar TáncSport Szakszövetségben

Szerdán tisztújító közgyűlést tartanak az 1985-ben alapított Magyar TáncSport Szakszövetségben (MTáSz). Az alapítás óta az egyesülés táncosai az országos bajnokságok mellett számos rangos világversenyen öregbítették hazánk hírnevét. A 90-es évek közepén még mintegy hatezer táncosa volt az akkor még csupán versenytánc szakággal foglalkozó szövetségnek. Mára ez a szám 2800-ra csökkent annak ellenére, hogy közben három szakággal bővült a szövetség repertoárja (akrobatikus rock’n’roll szakág, break szakág, autentikus-, modern és divattánc). Az általunk megkérdezett táncosok szerint

a legdrasztikusabb változás – a 2018-ban megválasztott – Zsámboki Marcell elnök vezetésével következett be, s az ő irányításával ma egyfajta hatalomtechnikai játék színtere lett a szövetség.

Egyebek mellett közel hatvan tagszervezet ellen indítottak fegyelmi eljárást, az Ellenőrző Testület vezetőjét koholt vádak alapján feljelentették, újságírókat utasítottak ki a közgyűlésről.

Bosszúról lehet szó

Az MTáSz harminchét évvel ezelőtti alapításában is aktív szerepet játszó Bíróné Váradi Éva lapunknak elmesélte – s a rendőrségnek tanúként lenyilatkozta –, korábban őt is megfenyegették: ha nem mond le az Ellenőrző Testület vezető pozíciójáról, baja származhat belőle. Bíróné szerint az általa vezetett Ellenőrző Testület azzal haragította magára az MTáSz elnökségét, hogy feltárta a szövetség hiányosságait, s ezekről tájékoztatta a tagszervezeteket, a klubokat is, valamint eljárást kezdeményezett a törvényszéken. A dokumentumokból többek között az derült ki, hogy volt verseny, amelynek hangosítására több mint hétmillió forintot számlázott ki egy vállalkozó, akinek a cége a szerződés megkötésekor jogilag még nem létezett. Mivel Bíróné a fenyegetés hatására sem mondott le, Zsámboki Marcell koholt váddal feljelentette: a személyi és egyéb igazolványokban Bíró Istvánné néven szerepel, a szövetségi munkában viszont a Bíróné Váradi Éva nevet használta. Később a szövetség elnöke a feljelentésre hivatkozva fegyelmi eljárást is kezdeményezett Bíróné Váradi Éva ellen. A Fegyelmi Bizottság vezetője emiatt Bírónét Ellenőrző Testületi elnöki tevékenységének végzése alól is felfüggesztette. A rendőrség ugyan elutasította Zsámboki feljelentését, de a fegyelmi eljárást a szövetségen belül nem szüntették meg. Sándor Elek ügyvéd, Bíróné jogi képviselője lapunknak elmondta, az MTáSz elnöke megalapozatlanul kezdeményezte a rendőrségi és a fegyelmi eljárást az Ellenőrző Testület vezetője ellen. Bűncselekmény alapos gyanúja miatt csak akkor indíthatott volna fegyelmi eljárást az elnökség, ha azt a rendőrség állapítja meg.

– Úgy gondolom mindezt azért tette az elnök úr, mert a saját embereit akarja bizonyos pozíciókba ültetni, hogy tulajdonképpen teljhatalommal rendelkezhessen a szövetségen belül. Ezt a hatalmi harcot a táncosok is megérzik

– vélekedik Bíróné Váradi Éva. Hozzátette, számos olyan esetről tud, hogy Zsámboki Marcell a vele egyet nem értő tagszervezetek táncosait nem engedte ki világversenyekre, illetve az elnökség által delegált zsűrivel befolyásolhatják az országos versenyek végeredményét.

Harc a tagsággal

Az elégedetlen tagszervezetek korábban már megpróbálták leváltani az elnököt, de a kezdeményezést az elnökség elutasította, így a közgyűlés kellett volna hogy döntsön a kezdeményezés napirendre vételéről.

Zsámboki azonban a – saját sorsáról is szóló – napirendi pontot nem bocsátotta szavazásra.

A tagszervezetek képviselői tiltakozásul tapssal, illetve fütyüléssel próbálták Zsámbokit rábírni, hogy a szabályok betartásával vezesse le a közgyűlést (2021. 08. 01.). Miután ezt sem sikerült elérniük, nem látták értelmét a tanácskozás folytatásának, s leszavazták a napirendi pontokat. Az eseményről készült jegyzőkönyv szerint az MTáSz nyilvántartásba vette, hogy mely egyesületek szavazták meg a napirendi pontokat, majd ez alapján következtetett arra, kik voltak ellene. Az elnökség által három nappal korábban (július 29-én) módosított, de információink szerint a tagság számára csak a közgyűlés után eljuttatott fegyelmi szabályzatába olyan rendelkezések kerültek bele, amelyek lehetővé tették a két nappal későbbi közgyűlésen történtek szankcionálását. Információink szerint közel hatvan tagszervezet ellen indítottak fegyelmi eljárást. Néhányat ugyanazon cselekményért kizártak a szövetségből, a többségükre pedig százezer és egymillió forint közötti büntetést osztottak ki azzal az indokkal, hogy veszélyeztették az MTáSz céljait.

– Zsámboki olyan szabályzatmódosításokat fogadtat el az elnökséggel, amelyek egyéni céljait erősítik, hiszen az elnökségben többségében őt támogató emberek ülnek. A fegyelmi bizottságot is az elnökség választotta meg. Sajnos nem tudunk ellene tenni semmit

– fakadt ki Bíróné Váradi Éva.

Félelem a nyilvánosságtól

Az MTáSz április 26-án tartotta meg az alapszabály módosításáról szóló közgyűlését, amelyen lapunk munkatársa is megjelent. A tárgyalás központi témája nem indokolta volna az ülés zártságát, de

Zsámboki Marcell mégis felszólította a jelenlevő újságírókat a terem elhagyására.

Miután a Népszava újságírója ellenérzését fejezte ki az indokolatlan intézkedéssel kapcsolatban, az elnök konzultált az MTáSz jogászával, és a közgyűlés elkezdése előtt szavazást rendelt el arról, hogy legyen-e zárt az ülés. A résztvevők arra szavaztak, hogy a sajtó nem lehet jelen az MTáSz közgyűlésén. Lapunk telefonon is megkereste Zsámbokit, aki azt kérte a szövetség e-mail-címére küldjük el kérdéseinket. Ezt megtettük, de lapzártáig nem kaptunk választ. A következő kérdésekre voltunk kíváncsiak: „Miért tartották indokoltnak, hogy az augusztus elsejei közgyűlés után fegyelmi eljárást kezdeményezzenek közel hatvan tagszervezet ellen? Miért kellett Bíróné Váradi Évát felmenteni az ellenőrző testület munkája alól, miközben a rendőrség elutasította az elnökség feljelentését? Az elnök úrnak van ráhatása a versenyek pontozására, illetve arra hogy kit küldenek nemzetközi versenyekre? Miért tartották indokoltnak az újságírók kiutasítását a legutóbbi közgyűlésről?”

Folytatása következik...

Borítókép: illusztráció (Fotó: Goran Jakes)