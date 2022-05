Szakmailag megalapozatlanok a fővárosi lezárások

– Környezet- és balesetvédelmi szempontból rossz döntés a rakpart lezárása az autós forgalom előtt – nyilatkozta a Magyar Nemzet megkeresésére a Magyar Autóklub jogi képviselője. Gyulainé Tóth Zsuzsa lapunknak többek között arra reagálva nyilatkozott, hogy múlt héten Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt: nem kell félni a rakpart lezárásáról. Mint mondta, jelenleg a tervezési folyamatban vannak, és várhatóan 2023 második felében indulnak el a munkálatok. A főpolgármester annak ellenére ragaszkodik a tervéhez, hogy az intézkedés ellen már több szervezet is, köztük a Magyar Autóklub is szót emelt.

Nem tudunk a tervekről. Szakmai előkészítésről sincs információnk, többek között forgalomszámlázási adatokról sem tudunk

– hangsúlyozta a Magyar Autó­klub jogi képviselője.

Gyulainé Tóth Zsuzsa is furcsállja, vajon Karácsony Gergely mire alapozza azt, hogy a budapestiek többsége támogatja a pesti alsó rakpart fejlesztését. Mint arról korábban írtunk, a főpolgármester sajátosan értelmezte az általa megrendelt kutatás eredményét, amire a Fidesz budapesti frakciója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, ugyanis a Karácsony Gergely által megrendelt felmérés alapján a válaszadók többsége az autóforgalom megtartására szavazott: a Medián ezerfős reprezentatív mintán végzett kutatása alapján a megkérdezettek 43 százaléka az autóforgalom megtartására tette le a voksát, 32 százalékuk egy szakaszt átadna a gyalogosoknak, míg csupán 17 százalékuk adná át teljesen a gyalogosoknak a rakpartot. A Magyar Autóklub jogi képviselője erre reagálva emlékeztetett:

egy évvel ezelőtt ők is készítettek egy felmérést, ahol a 11 ezer válaszoló hatvan százaléka utasította el a rakpart lezárását, ugyanakkor a napokban több médium közvélemény-kutatása is ezt támasztotta alá.

Gyulainé Tóth Zsuzsa kifejtette:

fellépésüknek a hatása vitathatatlan, ugyanis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete és az Országos Taxis Szövetség is a tervezet ellen szólalt fel.

– Ebben a tekintetben a főváros rosszul áll – hangsúlyozta a Magyar Autóklub jogi képviselője.

Gyulainé Tóth Zsuzsa szerint arra lenne szükség, hogy megvizsgálják azokat a terveket, amelyek értelmében a rakpart lefedésével oldanák meg a lezárást, hogy a zöldfelület és az autóforgalom is megmaradjon. Hozzátette: erre van több példa külföldön.

Se adatok, Se Minőség

Facebook-­posztban válaszolt Karácsony Gergely egy korábbi interjúban tett kijelentésére a kormánypárti frakció. Szerintük a baloldali főpolgármester merész kijelentést tett, amikor is azt mondta: a budapesti közműholding, amely hat fővárosi közműcég összevonásából jött létre, sikeres projekt, és már húsz százalékkal csökkentette működési költségeit. Láng Zsolt, a Fidesz budapesti választmányának elnöke viszont rávilágított: a létrehozott új cég sikerességét egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, a konkrét számadatokról szóló kimutatást többszöri kérés ellenére sem bocsátották rendelkezésükre. A friss üzleti terv, illetve a beruházások ütemezése pedig a jövővel kapcsolatban sem ígér sok jót. Hozzátette, ráadásul a központosított cégek működésének hiányosságaival mindennap szembesülhetünk: a csaknem háromezer leszerelt szemetes most, a turistaszezon kezdetén különösen hiányzik Budapestről.

Tiltakoznak a vállalkozók is

Néhány hét alatt 8000 vállalkozó mondta el véleményét a pesti alsó rakpart lezárásáról, miután a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) online konzultációt indított – adta hírül a Metropol kedden.

„A kérdőívet kitöltő kereskedők 60 százaléka elítéli a pesti alsó rakpart teljes és végleges lezárását” – mondta a lapnak Zsabka Zsolt. A BKIK alelnöke kitért arra is, hogy „a főváros egyes belső részeinek megközelítése autóval már most is jelentős nehézséget okoz az ott működő, szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára. Ha a lezárás létrejönne, sokan nem vállalnak majd munkát egyáltalán az érintett területeken.”

Borítókép: pesti rakpart (fotó: Mirkó István)