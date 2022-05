Szentkirályi Alexandra: Kaposvár segít, Magyarország segít

– Volt szerencsém beszélgetni az edzőkkel is, akik elmondták, hogy nagyon hálásak azért a segítségért és barátságos fogadtatásáért, amit itt kapnak.

Ahogy ők, mi is reméljük, hogy Ukrajnában mielőbb béke lesz. A kormány továbbra is a béke pártján áll. Továbbra is folytatjuk azt a humanitárius segítségnyújtást, amiben a kormányzat, a hatóságok, az önkormányzatok, a civil szervezetek és az önkéntesek együtt dolgoznak.

– Köszönet Kaposvárnak, köszönet a gyerekek elhelyezésében részt vevő megyek jogú városoknak, a karitatív szervezeteknek és az önkénteseknek is! – írta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra Kaposváron (Fotó: Facebook)