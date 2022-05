Több forrás, magasabb bérek a Milton Friedman Egyetemen is

Az elmúlt években jelentősen, harmincezer fölé nőtt az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények hallgatói létszáma, ezért ezekre az egyetemekre is kiterjesztik a teljesítményalapú finanszírozási elvet. A most aláírt, hat évre szóló szerződés kiszámíthatóvá, tervezhetőbbé teszi a több mint ezer hallgatót képző Milton Friedman Egyetem működését és fejlődését – jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

Eredményes tárgyalások után idén márciusban tizenegy katolikus és négy református egyetem fenntartójával született megállapodás, ez a kör bővült most a Milton Friedman Egyetemet működtető Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel. Az intézmény támogatása több mint kétszeresére nő, a tágasabb gazdálkodási mozgástér fejében mérhető vállalásokat tesz oktatási és kutatási célok elérésére. A működési környezet megújítása mellett a kormány az egyházi intézmények oktatói, kutatói és dolgozói számára is biztosítja az állami és alapítványi körben tavaly ősszel és az idei év elején végrehajtott kétszer tizenöt százalékos béremelés fedezetét.

A sikeres felsőoktatási fokozatváltás nyomán a magyar egyetemek érdemben javították helyezéseiket a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban. Mára már tizenegy hazai intézmény tartozik a világ 28 ezer egyeteme közül a legjobb öt százalékba. A korszerű finanszírozási megoldások alkalmazását az egyházi intézmények fenntartóival megkötött korábbi megállapodások eddig nem tették lehetővé. A megújult felsőoktatás minőséget javító gyakorlatait újabb szerződésekkel lehet erre a körre is kiterjeszteni.

Borítókép: Milton Fridman Egyetem (Fotó: Mónus Márton/MTI)