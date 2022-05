Tömegével szüntethetnek meg óvodai csoportokat Miskolcon

A borsodi megyeszékhely honlapján is közzétett, Veres Pál polgármester által jegyzett hirdetmény szerint április 26-án, 27-én és 28-án zajlott az óvodáskorú gyermekek jelentkezése a miskolci önkormányzati óvodákba.

Ezalatt április 26-án ülésezett az önkormányzat köznevelési bizottsága, ahol napirendre került az az előterjesztése, amely a 2022/2023. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát határozta meg úgy, hogy megszüntet tizennégy csoportot. Vagyis szakmaiatlanul meg sem várták a jelentkezés eredményét

– mutatott rá péntek délelőtti sajtótájékoztatóján a miskolci KDNP frakcióvezetője. Molnár Péter kiemelte a baloldali többség arról döntött, hogy a jelenlegi 173 csoport helyett szeptembertől csak 159 csoport működhet. – Tizennégy óvodai csoportot pedig megszüntetnek, és – az előterjesztés szerint – tíz dajkát és három pedagógiai asszisztenst felmentenek a munkavégzés alól, vagyis leépítenek – fűzte hozzá.

Molnár Péter hangsúlyozta: ezt a döntést a bizottság fideszes és KDNP-s tagjai nem támogatták. Mint hozzátette: érdekes módon viszont támogatta a leépítést a bizottság szakszervezetis külsős bizottsági tagja, a Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület elnöke, a polgármester nagy támogatója.

– De ami még ettől is érdekesebb, az az, hogy a PSZ (Pedagógusok Szakszervezete) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete óvodai tagozatának elnöke – aki jelen volt a bizottsági ülésen – azt találta mondani, hogy ők is támogatják a leépítést. Az a szakszervezet, amelyik az év elején, a választások előtt még sztrájkolt, és a helyi óvodai titkár azt nyilatkozta, hogy a „dolgozók túlhajszoltak, mivel kevesen vannak és rengeteg a túlmunka”. Most pedig támogatja a baloldali városvezetés óvodai dajkákat és pedagógiai asszisztenseket elbocsátó döntését? – tette fel a kérdést a kormánypárti politikus, aki értetlenségének adott hangot, és tisztázó kérdések sorát intézte az ügyben illetékesekhez.

Molnár Péter szégyennek tartja, hogy a döntést előzetes egyeztetés nélkül hozták meg, és a pedagógiai asszisztensek és a dajkák a médiából tudták meg a rájuk nézve siralmas döntést. A kormánypárti politikus úgy véli, hogy a döntéssel illett volna megvárni az óvodai jelentkezéseket, és annak tükrében dönteni, mert szavai szerint így most lesz olyan óvoda, ahol körülbelül harminc oda jelentkező gyermeket el fognak utasítani.

Nem ezt ígérte a baloldali városvezetés és Veres Pál polgármester. Dubaji útra futja – arról is sunnyonak még mindig –, három alpolgármesterre, érdekes tanácsadói állásokra futja, de óvodai dajkákra nem. Tavaly az óvodai integrációnál az ígérték, jobb lesz a helyzet. Nem lett az. Egyes csoportokban most félő, hogy a nagy létszám miatt nem tud majd a megszokott, jó színvonalú pedagógiai munka folyni. A szülők viszont nem gyermekmegőrzőbe adják be a gyerekeket

– hangsúlyozta Molnár Péter, aki szerint ezzel a sunyi és szakmaiatlan döntéssel a miskolci baloldali városvezetés most is bizonyította az alkalmatlanságát.

Borítókép: Molnár Péter (Fotó: Fidesz Miskolc)