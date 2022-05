Varga Judit: Az alaptörvény biztosítja az Isten, haza, család eszméjének megtestesítését

– Célom az, hogy megtartsam a közös eredményeket, és folytassuk a közös munkát – közölte a parlament Igazságügyi bizottsága előtti meghallgatásán Varga Judit, akit Orbán Viktor az újonnan megalakuló kormányában is az Igazságügyi Minisztérium vezetésére kért fel. Minden új kormány megalakulása előtt meghallgatják a minisztereket a parlament olyan bizottságai, amik az adott miniszter felelősségi területével foglalkoznak.

A miniszterjelölt az alaptörvény kilencedik módosításáról elmondta, hogy az biztosítja az Isten, haza, család eszméjének megtestesítését is, kimondva olyan evidenciákat, mint hogy az anya nő, az apa férfi.

Ezután Varga Judit értékelte a gyermekvédelmi népszavazás eredményeit, amiről elmondta, hogy soha ennyien nem álltak ki egy adott ügy mellett a magyarországi népszavazások történetében. Ismert: a népszavazáson 3,6 millió ember szavazott a gyermekek védelme mellett és mondott nemet az LMBTQ-propagandára.

Varga Judit közölte, hogy a rendkívüli helyzetek fokozatai változni fognak, mivel az eddigi hat szint helyett a jövőben három lesz: hadiállapot, szükségállapot és veszélyhelyzet.

Emellett a miniszterjelölt emlékeztetett, hogy 2020 márciusában hazánkban is kitört a koronavírus-járvány, ami óriási terhet jelentett az igazságügyi tárca számára. Továbbá hangsúlyozta, hogy a magyar jogrendszer, illetve az igazságszolgáltatás gyorsan alkalmazkodott a pandémia miatt megváltozott helyzethez. Áttérve a családjog területére, Varga Judit közölte, hogy a minisztérium 62 civil szervezettel dolgozott együtt az utóbbi években, a civilekkel pedig a jövőben is szeretnék folytatni az együttműködést, még annak ellenére is, hogy a miniszterjelölt csalódását fejezte ki néhány civil szervezet miatt.

– Furcsa az, hogy pont a kampányidőszakban azok a civilek, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk tüntetést szerveztek az Igazságügyi Minisztérium elé, majd a Mérce.hu baloldali portálon adtak hangot azon véleményüknek, amelyeket a munkacsoportokban is elmondhatnának

– jegyezte meg Varga.

A miniszterjelölt kitért arra, hogy miniszteri kinevezésekor három áldozatsegítő központ volt az országban, de idén márciusban megnyílt a tizenegyedik, és Varga Judit tervei szerint minden megyeszékhelyen lesz egy családsegítő központ.

– Cél, hogy lehetővé tegyük az áldozatok számára, hogy minél könnyebben kérhessenek segítséget

– húzta alá.

Borítókép: Varga Judit (Fotó: Kurucz Árpád)