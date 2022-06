A Belváros rosszul járhat a pesti rakpart lezárásával

– Nagyon fontos, hogy a rakpart további lezárása a 3-as metró felújítása után folytatódjon, ha ugyanis újra fog járni a metró, meg lehet szüntetni a pótlóbuszok miatt kialakított extra buszsávokat. Ekkor folytatódhat a rakpart felújítása – fogalmazott a Magyar Nemzet kérdésére Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke hétfői sajtótájékoztatóján a rakpart lezárásával kapcsolatban. Szerinte így a közúti és a közösségi közlekedés helyzete javulni fog a fővárosban. Emlékeztetett: 2020-tól már hétvégente a gyalogosoké a rakpart, tavaly pedig egy pihenőparkot alakítottak ki a helyszínen. A főpolgármester kabinetfőnöke által elmondottakkal kapcsolatban Vida Gábor közlekedésbiztonsági szakértő lapunk megkeresésére kifejtette: a rakparton folyó észak–déli forgalom nagy többségében nem átmenő forgalom, mert főleg azok használják ezt az útvonalat, akik a város valamely részébe akarnak eljutni. A szakember kifejtette: akármennyire elvágják ezt a fő közlekedési útvonalat – például akár öt métert vagy a két híd között zárják le –, akkor ez a forgalom ugyanúgy próbál északról délre vagy délről északra haladni, az addig ottani jelentős forgalom utat keres majd magának. A közlekedésbiztonsági szakértő hangsúlyozta: olyan és akkora áteresztőképessége nincs a belvárosi utaknak, mint a rakpart.

Ilyenkor a pesti oldalon a kiskörút használatát favorizálják majd az autósok – emelte ki a szakember. Hangsúlyozta: ha véglegesen lezárják a Lánchíd és az Szabadság híd közötti szakaszt, akkor a kiskörút, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Múzeum körút lesz, ahova a forgalom terelődik. Vida Gábor elmondta azt is: ezek az útvonalak még a rakpart forgalma mellett is telítettek. Szerinte ha ott felszabadul egy buszsáv, az önmagában nem fogja elbírni az átterelődő forgalmat. Hangsúlyozta: nagyobb zsúfoltságra, a forgalom lassulására, akár annak ellehetetlenülésére lehet számítani. A szakértő úgy véli: ha a mellékutakra terelődik a forgalom, nem biztos, hogy zöldíti a közlekedést, a balesetek száma viszont növekedni fog. A közlekedési morál szempontjából sem látja fényesen a jövőt a szakértő, ha ugyanis nem halad a forgalom, egyre frusztráltabb lesz egy vezető, ami pontenciá­lisan szintén konfliktushelyzeteket eredményezhet.

A pesti alsó rakpart tervezése során volt az a korábbi szakmai döntés, hogy a Lánchídtól délre eső rész teljesen autómentes lesz. Ennek bejelentésével várnom kellett eddig a hétig, felismerve azt, hogy lehet, nem a kampány a legjobb időpont rá – mondta a választások után a Telexnek adott interjúban Karácsony Gergely. A főpolgármester május közepén jelentette be, hogy határozott álláspontja szerint csökkenteni kell a gépjárművek számát Budapesten. Tervének egyik elemeként felvetette, hogy a felújítás után az autós forgalom nem térhetne vissza a Lánchídra, a pesti alsó rakpartról pedig a mostani hét végi lezárásokat kibővítve végleg kitiltanák az autósokat. A változtatás ellen az utakon közlekedőkön kívül egymás után emeltek szót az érdekvédelmi szervezetek, többek között a Magyar Autóklub is, amely jelezte: egy évvel ezelőtt készítettek egy felmérést, ahol a tizenegyezer válaszoló hatvan százaléka utasította el a rakpart lezárását.

Balogh Samu lapunknak mondott állítását, miszerint megvárják a 3-as metró felújítását és utána térnek rá a rakpartra, azért, hogy a közúti és a közösségi közlekedés javuljon a fővárosban, ellentmond az, hogy eddig több felújítást – többek között a Blaha Lujza térét, a Lánchídét és pesti rakpartét – gyakorlatilag egy időben végezték, így hatalmas dugók alakultak ki az egész városban.

Borítókép: A pótlóbuszok sávja felszabadulhat a metrófelújítás lezárultával, helyt adva még több autónak (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)