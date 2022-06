Háromnapos razzia indul a szabálysértő gyalogosok ellen

Kedden, szerdán és csütörtökön országszerte közlekedésbiztonsági ellenőrzés-sorozatot tart a rendőrség a gyalogos-átkelőhelyek környékén – tudatta az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság. A Közlekedésbiztonság című szakportál szerint a rendőrök azt ígérik,

a Zebra terv elnevezésű akció keretében nemcsak az autósok, hanem például a gyalogosok esetleges szabályszegései sem maradnak következmények nélkül. Betartják a fokozatosság elvét: ahol az elegendőnek tűnik, figyelmeztetik a szabálytalankodókat, de indokolt esetekben a gyalogosokat is megbírságolhatják.

A rendőrség minden rendelkezésére álló eszközt bevet annak érdekében, hogy a gyalogátkelőhelyeken a gyalogosok és az autósok is betartsák a rájuk vonatkozó közlekedési szabályokat.

Civil járművekkel, civilbe öltözött, testkamerával felszerelt rendőrökkel, sőt drónokkal is figyelik majd a zebrák környékének forgalmát.

A szakportál szerint évekre visszamenőleg átlagosan 2500 gyalogost gázoltak el Magyarország útjain, közülük mintegy 150-en veszítették életüket. S bár az utóbbi néhány évben kevesebb gyalogos sérült meg közlekedési balesetben, számuk még mindig kétezer körül mozog és még mindig száz felett van a halálos kimenetelű gyalogoselütések száma.

Korábban az évi 2500 gyalogosbalesetből nagyjából ezret maguk a gyalogosok okoztak. Jellemzően azzal, hogy figyelmetlenül vagy a lámpa tilos jelzése ellenére léptek az úttestre, telefonáltak, sms-t írtak, túl hangosan hallgattak zenét és emiatt nem vették észre a közeledő villamost, vonatot, kamiont. Lakott területen kívül pedig nem viseltek éjszaka láthatósági mellényt és az út jobb oldalán gyalogoltak.

Aggasztó adat az is, hogy a gyalogosbalesetek közel 40 százaléka, évente 750-800 eset a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen történik, és száz balesetből három a gyalogos halálával végződik.

A rendőrök ígérik, nincs kivétel, aki szabályt sért, azzal szemben intézkedni fognak, akár gyalog, akár járművel közlekedik.

Az elkövetkező napokban már csak ezért jobban teszik az autósok, ha lassítanak a kijelölt gyalogátkelőhelyek előtt, és szabad utat engednek az átkelni készülő gyalogosoknak. A párhuzamos közlekedésre alkalmas, azaz a többsávos utakon pedig megállnak, ha már egy másik jármű áll, hogy szabad utat adjon az átkelni készülő gyalogosoknak.

Sokba kerülhet elszáguldani mellettük azzal a felkiáltással, hogy „még úgy is csak most léptek le a járdáról, simán elhajthatok az orruk előtt”.

Jobban járnak a kerékpárosok is, ha – legalább ezen a három napon – áttolják a biciklijüket a zebrán és nem felülve tekernek át vagy kanyarodnak éppen a gyalogosok között az úttestre.

A gyalogosoknak sem árt körültekintőbben közlekedni. A Közlekedésbiztonság című szakportál rendőrségi forrása emlékeztetett rá, hogy az első olyan Pofátlan(TAN)ítási akció, amelyet kifejezetten a szabálytalanul közlekedő gyalogosok szabálykövetésre késztetése végett rendeltek el, szabályosan sokkolta az érintetteket. Emberemlékezet óta nem fordult elő, hogy rendőr megállítson, igazoltasson és megbüntessen (vagy akár csak figyelmeztessen is) gyalogost a KRESZ rá vonatkozó előírásainak be nem tartásáért. Sokan kikérték maguknak akkor a „zaklatást” és jobbnál jobb ötleteket adtak az intézkedő rendőröknek, hogy hol és kiket kellene vegzálniuk, amíg meg nem látták a testkamerájukat, ami mindent rögzített, nemcsak a felháborodásukat, a szabálysértésüket is. Akkor – bár sokan még akkor sem – tudomásul vették, hogy szabálytalanságon kapták őket.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyalogosok által elkövetett jogsértés miatt a helyszínen az intézkedő rendőr figyelmeztetést alkalmazhat, de helyszíni bírságot is kiszabhat és feljelentést is tehet. Ugyanez igaz a gyalogosokkal szemben szabálytalankodó autósokra is. Amennyiben a járművezetők nem adják meg az elsőbbséget a gyalogosoknak, a rendőr figyelmeztetést, helyszíni bírságot és feljelentést alkalmazhat.

A tilos jelzésen történő áthaladás esetén azonban nincs mit tenni, a rendőrök nem mérlegelhetnek. Ez a jogsértés ugyanis közigazgatási bírsággal büntetendő. Bármilyen járművel hajtson is át valaki piroson – autóval, motorral, kerékpárral –, 50 000 forint közigazgatási bírságra számíthat.

Borítókép: A szabályokat minden közlekedőnek be kell tartania, akár járművel, akár gyalogosan közlekedik (Fotó: Közlekedésbiztonság)