Manninger Jenő biztos befutó Keszthely élén

Alig több mint egy hét múlva, jövő vasárnap időközi polgármester- és az egyik egyéni körzetben képviselő-választást tartanak Keszthelyen. A zalai városban azért kell a választópolgároknak a szavazóurnákhoz járulniuk, mert április 3-án országgyűlési képviselői mandátumot szerzett a település eddigi első embere, Nagy Bálint, a 8-as számú egyéni körzet önkormányzati képviselője, Ifi Ferenc pedig még 2020 novemberében elhunyt.

A jövő vasárnapi keszthelyi választáson csak egyetlen polgármesterjelölt indul, Manninger Jenő a Fidesz–KDNP színeiben – a baloldal nem állt rajthoz –, így ha a politikusra akár egyetlen érvényes szavazat is érkezik, ami borítékolható, akkor ő lesz a város polgármestere. A képviselői mandátumért ketten szállnak ringbe: Bánhegyi Renáta (Fidesz–KDNP) és Kovács Viktória (DK).

Egy biztos, bárhogy is alakul az egyéni önkormányzati képviselő-választás eredménye, a testületben biztos, hogy többsége lesz Manninger Jenőnek. A leendő polgármester a tizenkét fős testületben hét Fidesz–KDNP-s politikusra biztosan számíthat majd.

Bánhegyi Renáta azért kampányol, hogy Ifi Ferenc után a körzetnek újra kormánypárti képviselője legyen. Ez azonban nem egyszerű, a 8-as egyéni választókerület nem tekinthető könnyen nyerhető körzetnek.

A győzelemért megpróbálok minél több választópolgárral találkozni, mert úgy gondolom, hogy a személyes találkozásokat semmi nem pótolhatja. A mandátum megszerzésében segíthet az is, hogy ide születtem, itt élek, így ismerem a település, illetve a városrész problémáit, és odafigyelek az emberek javaslataira is, amelyek a testületi munkában is segíthetnek

– mondta Bánhegyi Renáta. Hozzátette: az időközi választáson az az igazi kihívás, hogy sokkal nehezebb az embereket szavazásra buzdítani, ám bízik benne, hogy sikerül mozgósítani a választókat.

Manninger Jenő lapunknak elmondta, hogy országgyűlési képviselőként eddig is volt rálátása a Keszthelyen folyó munka főbb elemeire, annál is inkább, mert mindig a várost tartotta a térség legfontosabb településének.

Azért is vállaltam el a polgármester-jelöltséget, mert vannak olyan fejlesztések, amelyek előkészítésében parlamenti képviselőként részt vettem, és azokat szeretném befejezni. Ilyen a Balaton-parton a sétány és sportközpont építése, amelyeknek folyik a tervezése. Szeretném ezeket olyan állapotba hozni, hogy készen legyenek a kivitelezésre, és kormányzati vagy részben európai uniós pénzből meg tudjuk azokat valósítani

– emelte ki Manninger Jenő. Kitért arra is, hogy az európai uniós Terület- és településfejlesztési operatív programból Keszthelynek több mint nyolcmilliárd forint jut, amit országgyűlési képviselőként ő készített elő. Fontosnak tartja, hogy ezeket a forrásokat városfejlesztési célokra, főleg a belváros megújítására tudják fordítani. Szavai szerint azonban nemcsak ezek a teendők várják, hanem a város napi üzemeltetése is sok feladatot ad majd neki, amire szintén fel van készülve. – A fejlesztések előkészítését, intézését tekinthetném jutalomjátéknak, de a mindennapi problémákat is meg kell majd oldani, ami komoly, embert próbáló feladat lesz, főleg a mostani nehéz gazdasági helyzetben – közölte Manninger Jenő.

A politikus beszélt arról is, hogy új dolgokat, elemeket nem kíván bevezetni, mivel az utóbbi években is szorosan együtt dolgozott az eddigi polgármesterrel. Legfeljebb annyi változás várható, hogy a város kulturális intézményeire szeretne még nagyobb figyelmet fordítani.

Úgy véli, a polgármesteri munkában előnyt jelent majd neki, hogy eddig a térség országgyűlési képviselője volt, így ismeri a város problémáit. – Tudom, mit kell tenni Keszthely további fejlesztéséért, a helyi közösség megerősítéséért, amire készen állok – fűzte hozzá.

Borítókép: A jövő vasárnapi voksolásra a Fidesz–KDNP jelöltje ellen a baloldal nem állított vetélytársat (Fotó: MTI/Varga György)