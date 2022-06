Meg kell erősíteni a határ védelmét

– Újabb migrációs hullámot indíthat el az Ukrajnában zajló háború által kiváltott élelmiszerhiány Afrikából – mondta el interjún kívül szintén lapunknak a belbiztonsági főtanácsadó. Bakondi György kifejtette, Afrika északi része behozatalra szorul búzából, amelynek jelentős része eddig Ukrajnából és Oroszországból érkezett, a háború miatt azonban idén elmaradhat a szállítás. Márpedig ennek hatására az éhínség milliókat indíthat útnak Európa felé. Mindez újabb lökést adhat az illegális migrációnak, és ezen keresztül a terrorizmusnak is.

Bakondi György a magyarok biztonsága és az európai határok védelme érdekében szintén fontosnak nevezte a határőrizet megerősítését és a jogi szabályozások fenntartását.

A főtanácsadó emellett az illegális bevándorlók és az őket az unióba bejuttatni próbáló embercsempészek erőszakosságáról is beszélt, kiemelve, hogy növekszik az erőszakos fellépések száma. Legutóbb csütörtökön történt támadás.

Kunbaja külterületén június 16-án határsértők kővel dobtak meg egy – a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság állományában dolgozó és a Bács-Kiskun megyei határszakaszon szolgálatot teljesítő – rendőr főtörzsőrmestert. A kő a rendőr fejét találta el, és könnyű sérülést okozott. A migránsok ezzel egy időben megdobáltak egy megkülönböztető jelzésű Mercedes Sprintert, kárt okoztak egy pihenőkonténerben, illetve egy magasfigyelő plexiből készült elemeit is le-, illetve betörték. Az ügyben hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a Központi Nyomozó Főügyészség eljárást indított.

A rendőrség tájékoztatása szerint 2022. január 1-jétől a Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyei határszakaszon összesen 238 alkalommal támadtak rá migránsok, illetve embercsempészek rendőrökre, honvédekre és fegyveres biztonsági őrökre. A karók, a botok és a különböző méretű kövek, tégladarabok dobálása mindennapossá vált, egy esetben pedig rá is lőttek a határrendőrre. Ez idáig 28 rendőrnek okoztak sérülést. Hivatalos személy elleni erőszak miatt 61, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt pedig 78 alkalommal indult eljárás.