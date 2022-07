Egymás után nyerik az időközi választásokat a kormánypártok

A július 3-i időközi választáson 14 helyen indult Fidesz–KDNP-s jelölt, kilenc győzni is tudott. Dunaújváros 2. számú választókerületében Lőrinczi Konrád a szavazatok 53,47 százalékával nyert, de Fidesz-győzelem született a baloldali fellegvárként számon tartott Budaörsön is, ahol a 10. számú egyéni választókerületében Török István, a Fidesz jelöltje a szavazatok 55,52 százalékát megszerezve győzte le Hajdu Lászlót. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is taroltak a kormánypártok jelöltjei. Szamosújlakon Bégány Róbert, a Fidesz–KDNP jelöltje 171 érvényes vokssal lett polgármester.

Az időközi választások eredményei azt igazolják, hogy a csekély létszámú, főként baloldali politikusok mantráitól hangos tüntetések ellenére a közvélemény továbbra is kormánypárti. Sem a háborús nehézségek, sem a katamódosításokhoz kötődő demonstrációk nem kedveztek a baloldalnak, hiszen az ellenzék olyan helyeken is kikapott, ahol kormánypárti jelölt nem is indult.

Borítókép: Az emberek döntő többsége az ellenzéki hangoskodásokól nem befolyásoltatva adja le szavazatát (Fotó: Havran Zoltán)