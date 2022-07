Folytatódott a T. Házban is a baloldali botránypolitizálás

Gyurcsányon kívül a szintén DK-s Varju László és Sebián-Petrovszki László is törvénytelennek nevezte a kormányt napirend előtti felszólalásában, emiatt Kövér László házelnök mindkettejüktől elvette a szót.

A DK máskor is borzolta a kedélyeket a T. Házban. Amikor Keresztes László Lóránt, az LMP képviselője egy parlamenti felszólalásában elfogadhatatlannak nevezte Niedermüller Péternek, a VII. kerület Gyurcsány-párti polgármesterének azt a Facebook-bejegyzését, amelyben Trianon kapcsán arról értekezett: szerinte a határon túli magyarok jól jártak azzal, hogy Romániá­hoz és Szlovákiához csatolták őket. Keresztes szavai alatt Gréczy Zsolt a következőt kiabálta be: „Nekünk köszönhetitek, hogy egyáltalán frakciótok van!” Ezzel arra utalt a Gyurcsány-párt politikusa, hogy a DK jóvoltából juthatott plusz egy mandátumhoz az LMP – hiszen Dobrev Klára lemondott az egyesült baloldal listáján szerzett mandátumáról, amit egy LMP-s tölthetett be –, így frak­ciót alakíthatott, ezáltal több támogatásban részesülhetett.

A baloldal ugyanazt a botránypolitizálást folytatta az új ciklusban, mint amit az előzőben elkezdett. Emlékezetes, hogy 2018-ban, a munka törvénykönyvének módosításakor baloldali képviselők az ülés előtt lezárták a parlamenti pulpitust, így próbálva megakadályozni a jogszabály elfogadását. A szavazás lefolytatásakor pedig folyamatosan kiabáltak, cédulákat szórtak, sípoltak, majd Gyurcsányék ki is vonultak az ülésteremből. A már említett Hadházy Ákos pedig 2019 októberében saját maga által gyártott, trágár feliratot is tartalmazó lapokat emelt a magasba, miközben a miniszterelnök beszélt a pulpituson.