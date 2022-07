Augusztustól szervezik a Határvadász Ezredet

Mint arról lapunk beszámolt, a kormány az erősödő illegális migrációs nyomás miatt döntött a határvadászegységek felállításáról. A déli határon ugyanis egyre többen és egyre erőszakosabban próbálnak bejutni az országba illegálisan. Csak hétvégén ezernél több migránst fogtak el a magyar rendőrök, katonák és az őket segítő polgárőrök. A déli határaink és állampolgáraink veszélyeztetettségét jellemzi, hogy már napi szinten próbálnak átjutni fegyveres, maszkos migránsok csoportosan, létrákkal a kezükben a magyar határkerítésen. Rendszeresen megtámadják, illetve fenyegetik a határt közvetlenül védő rendőröket és katonákat. Az embercsempészeknél és újabban a migránsoknál is kések, illetve pisztolyok és puskák is vannak.

A kézi fegyvereket használják is, már lövés is eldördült a magyar–szerb határon. Az embercsempészek is egyre gátlástalanabbak, több esetben hajtottak már át a határt védők lábán, az osztrák–magyar határnál pedig osztrák katonákra is rálőttek, és úgy törtek be az egyik határátkelőn Ausztriába.

A felderítési adatok szerint az illegális migráció nagyfokú növekedése előre látható, mint ahogy az is, hogy a szervezett bűnözők – az embercsempészek – mindenáron át akarják csempészni a migránsokat Magyarországon át Nyugat-Európába. Ezek a tények, valamint az ukrajnai háború és az annak következményeként kialakult milliós menekültáradat indokolja az önálló határvadászegység felállítását egyelőre kétezer-kétszáz fővel, amit később négyezer főre emelnek.

Borítókép: Életkép Ásotthalomnál (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)