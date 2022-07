„Parászka Boróka újból bebizonyította, hogy fáj neki az, ami nemzeti”

Parászka Boróka most éppen a nemzeti összetartozás szimbolikus megjelenési formái ellen kelt ki magából és próbálja azokat magával rántani a materializmus és nemzetietlenség mocsarába

– emelte ki Facebook-bejegyzésében az erdélyi magyar újságírónőről Zsigmond Barna Pál. Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága Autonómia albizottságának az elnöke kifejtette: Parászka Borókának a Trianon-emlékművekkel, Wass Albert-szobrokkal és rovásírásos feliratokkal van baja. Mint írta, Parászka szerint ezek nem többek olcsó, felesleges giccseknél, teátrális kellékeknél, amivel szerinte a magyar kormány a nemzetegyesítés jegyében telerakta a Kárpát-medencét.

Zsigmond Barna Pál kifejti: „az éleslátású kritikus persze a nemzetkáromlástól sem riad vissza, célja a megbotránkoztatás. Halált megvető bátorsággal gúnyolódik a nemzet Trianon utáni érzéseit, fájdalmát egyik legjobban megfogalmazó, a kommunisták és liberálisok által is üldözött erdélyi írón, a nemzet békediktátum általi szétszakítottságán és a »kerti pottyantósokra jutó rovásírásos feliratokon«” – emelte ki az alelnök.

Zsigmond Barna Pál hangsúlyozta: „Az meg szintén elfogadhatatlan, hogy valaki a nemzeti összetartozást csak a találkozások intenzitásában, »gyakorlásában« méri.” Mint írja, Trianon előtt is sokat kellett utazni, ami lényegesen hosszabb ideig is tartott, ha valaki Barótról, vagy Marosvásárhelyről éppenséggel Sopronkőhidára akart eljutni, mégsem jutott eszébe a nemzeti egység érzésének kétségbe vonása. „Bizarr, egyenesen furcsa, hogy valaki a nemzeti egységet távolságban, kényelemben és pénzben képes csak mérni és ezek szerint nem érzi és nem is érti a »haza a magasban« fogalom jelentését” – emelte ki az alelnök. Hozzátette: Egy biztos, az ilyen gondolkodású emberekből nem lesznek nemzeti hősök, és szobraikkal sem kell majd egyszer telerakni a Kárpát-medencét.

Zsigmond Barna Pál Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Csak egy dologra lennék még kíváncsi Parászka Borókával kapcsolatosan. Szerinte mit kellene tenni a nemzettel? Vajon az volt-e a jó, ami Trianonban történt és a nemzethez úgy kellene-e viszonyulni, ahogy azt a kommunisták és liberálisok tették?” – tette fel a kérdést Zsigmond Barna Pál.

Borítókép: Parászka Boróka erdélyi újságírónő (Forrás: Facebook)