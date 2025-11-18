Millimétereken múlt a vasúti katasztrófa Magyarország szomszédjában

Újabb szabotázsakció okozott vasúti fennakadást Szlovéniában: egy személyvonat Celje térségében nekiütközött a sínekre szándékosan rátett tárgyaknak. A balesetben senki nem sérült meg, a szerelvény nem rongálódott meg, de a vasúti forgalmat a szakaszon ideiglenesen le kellett állítani és a rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.

A vasúti közlekedést támadó incidensek száma folyamatosan emelkedik

Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

A Szlovén Vasutak (SZ) közlése szerint a sínekre ismeretlenek fémvázas székek, kerékpáralkatrészek, vastag faágak mellett egy hirdetőtábla fém keretét és egy konyhakést is helyeztek. Bár a szerelvény az ütközés után folytatni tudta az útját, a pályaszakaszt lezárták és pótlóbuszokat kellett forgalomba állítani. A forgalom csak a rendőrségi szemle lezárása után indulhatott újra. A kár felmérése folyamatban van.