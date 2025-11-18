Rendkívüli

Szlovéniavasútrongálás

Millimétereken múlt a vasúti katasztrófa Magyarország szomszédjában

Az elmúlt időszakban emelkedett a hasonló incidensek száma. A közlekedési vállalat felhívta a figyelmet, hogy a vasúti közlekedés megzavarása életveszélyes és katasztrófális következményekkel járhat.

2025. 11. 18. 6:00
Fotó: JURE MAKOVEC Forrás: AFP
Újabb szabotázsakció okozott vasúti fennakadást Szlovéniában:  egy személyvonat Celje térségében nekiütközött a sínekre szándékosan rátett tárgyaknak. A balesetben senki nem sérült meg, a szerelvény nem rongálódott meg, de a vasúti forgalmat a szakaszon ideiglenesen le kellett állítani és a rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.

A vasúti közlekedést támadó incidensek száma folyamatosan emelkedik
Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

A Szlovén Vasutak (SZ) közlése szerint a sínekre ismeretlenek fémvázas székek, kerékpáralkatrészek, vastag faágak mellett egy hirdetőtábla fém keretét és egy konyhakést is helyeztek. Bár a szerelvény az ütközés után folytatni tudta az útját, a pályaszakaszt lezárták és pótlóbuszokat kellett forgalomba állítani. A forgalom csak a rendőrségi szemle lezárása után indulhatott újra. A kár felmérése folyamatban van.

Az utóbbi hónapokban a mostanihoz hasonló több szabotázsakció is történt a szlovén vasúthálózaton. Október elején egy személyvonat a sínekre tett sziklatömbnek ütközött Ljubljana közelében, néhány héttel később pedig Bled térségében kisiklott egy szerelvény, mert ismeretlenek megrongáltak egy váltót. 

Szeptember végén Bledben manipuláltak egy jelzőberendezést, augusztusban pedig két talpfát helyeztek a sínekre Novo Mesto környékén. Ez utóbbi eset elkövetőit később sikerült azonosítani.

Miha Butara, az SZ személyszállítási vezetője értetlenségének és aggodalmának adott hangot a sorozatos incidensek miatt. Hangsúlyozta, hogy előre megtervezett, szándékos bűncselekményekről van szó, amelyek súlyosan veszélyeztetik az utasok életét. A bledi esetet nevezte a legveszélyesebbnek, amelyben a vasúttársaság munkatársainak gyors reakciója akadályozta meg két szerelvény frontális összeütközését.

A társaság közleménye szerint az ilyen jellegű incidensek száma az idén több mint egyharmaddal nőtt az előző évihez képest, és az ország legkülönbözőbb pontjain fordultak elő. 

A vasúti infrastruktúra szándékos megrongálása vagy megzavarása rendkívül felelőtlen és életveszélyes magatartás, amely akár katasztrofális következményekkel is járhat – írták.

A növekvő esetszámra reagálva a vasúttársaság megerősítette a hálózat felügyeletét. A pályák mentén eseti járőrözést vezettek be a rendőrséggel együttműködve, a fővonalak és a nagyobb állomások pedig folyamatos – részben videós – megfigyelés alatt állnak. Az új és a felújított pályaszakaszokat is kamerarendszerrel látták el. A vállalat viszont felhívta a figyelmet arra, hogy a teljes, mintegy 1200 kilométer hosszú hálózat, ezen belül a mellékvonalak állandó felügyelete nem megoldható.

A vasúttársaság arra kéri a lakosságot, hogy minden gyanús tevékenységet haladéktalanul jelentsen a rendőrségen vagy közvetlenül a SZ-nek, elősegítve a közlekedés biztonságának megőrzését.

Borítókép: Egy vasúti baleset helyszíne (Fotó: AFP)

