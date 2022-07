Valódi zöldkalandok erdőben, vízen és két keréken

– Fontos, hogy az infrastruktúra – vizesblokkok, megfelelő szolgáltatók kiválasztása az étkeztetéshez – meglegyen azokon a partszakaszokon, ahová tartunk – fogalmazott Pajor Tibor. Hozzátette: nagyon komoly munka előzte meg a táborhelyek kialakítását, és a hajózható folyószakaszok kiválasztását.

Egy kalandos útvonalról is beszámolt a főszervező. – A Rábán tartott vízitúrához gumicsónakokat kellett beszerezni, amelyekkel biztonságosan lehet evezni a kanyargós, sekély folyószakaszokon, ez külön élmény a diákoknak.

Beszámolt lapunknak arról is, hogy a túravezetők tökéletesen ismerik a vízfelületet, tisztában vannak az őket körülvevő környezettel, így az ismeretanyag átadásában is fontos szerepet játszanak. – Ezt elősegítendő útvonalfüzeteket is kiadtak, amelyek az élővilágról, a folyóról és az érdekességekről tudósítanak – tudtuk meg Pajor Tibortól.

– Sok gyermeknek itt tetszik meg az evezés, emiatt később kipróbálja magát egy sportegyesületben is, talán így közvetetten hozzájárulunk a vízi sportok nagyjainak gyarapításához is.

Kiemelte továbbá, hogy a gyerekeknek a kenuban együtt kell dolgozniuk, egymásra vannak utalva, ezért óriási a közösségteremtő ereje a vízi vándortáboroknak. – De nemcsak hajónként kell egységet alkotniuk, hanem az egész csapattal is – fogalmazott a csapatkohézió fontosságáról a projektvezető.

Napi hatvan kilométer

– A Bringás vándortábor nagyszerű lehetőség arra, hogy a gyerekek ráébredjenek, a kerékpár egy közlekedési eszköz is: hazatérve hatnak a szüleikre, így akár leválthatják a mindennapos autóhasználatot is biciklizésre – véli Pénzes Erzsébet, a kerékpáros táborok projektvezetője.

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel közösen szervezett vándortáboraikban 2022-ben már az Őrségben, a Felső-Tiszavidéken, a Balaton-felvidéken, a Vértes–Velencei-tó térségében, a Bükk–Aggteleki-hegységben, a Zemplénben, az Alpokalja–Fertő-tájon, a Cserháttól indulva a Dunakanyarig, a Dráva mentén, Székelyföldön, a Cserehátban, az Érmellékben és a Körösök völgyében is lehetőség nyílik a biciklis túrázásra.

A projektvezető elárulta, hogy sok hozzájuk érkező gyermek abszolút kezdő, egyáltalán nem szokott biciklizni, ám az egy hét alatt megtapasztalják: letekerni öt-tíz, de akár naponta hatvan kilométert sima ügy. De nemcsak rekreációs szempontból fontos a biciklizés – fűzte hozzá a projektvezető – hiszen a kerékpározás közvetett gazdasági és környezetvédelmi hatásait jól ismerjük már. Ráadásul – mint mondta – a táborban a gyerekek elsajátítják a KRESZ-t is az első napokban, amit menet közben kiválóan megtanulnak alkalmazni is.

Megtudtuk: a legkisebb csoport 15-16 kerékpárosból áll, a legnagyobb pedig 26 fős – beleszámítva a túrakísérőket és a pedagógusokat is.

– A pedagógusok nagy része azért érkezik hozzánk az akkreditált vándortábor-vezető képzés elvégzése után, mert szeretne bekapcsolódni a tábori munkába és érdekelt a környezettudatos szemlélet továbbadásában. Bízunk abban, hogy az oktatást is megérinti a vándortábor projekt – fejtette ki a célokat a program vezetője.

Elárulta: a túrakísérő feladatai közé tartozik, hogy ismerje az adott területet, tudjon a látnivalókról beszélni, de komoly élményprogramokat is kínálnak. A csoportok egy hét alatt – nehézségi szinttől függően – 150-250 kilométert tesznek meg, és egy-két naponta váltanak táborhelyet. Azt vallják: fontos, hogy folyamatosan strukturálják a gyerekek idejét, élményattrakciókat kapjanak. Ha van élmény: a kulturális és környezeti ismereteket is könnyebben be tudják fogadni. A bringás vándortáborban nem csak bicikliznek a gyerekek, rengeteg program kapcsolódik hozzá a tájháztól az íjászaton át a horgászatig, az evezésbe bekapcsolódástól a strandoláson át a múzeumlátogatásig – számolt be róla a programvezető.

Országos hálózat

Az Aktív Magyarország programnak köszönhetően óriási kiterjedésű Magyarországon a kerékpáros úthálózat, amelyet a vándortáborban is érintenek: Pénzes Erzsébet úgy fogalmazott: bejárható az egész ország a mintegy 2500 kilométeres kerékpáros útvonalon haladva. Hozzátette: rendkívül változatosak és biztonságosak ezek az utak, valamint minden szakaszuk biztonsággal leküzdhető gyerekekkel is.

– A gyerekek minden korban ugyanolyanok: szükségük van az élményekre és hogy lekössük a figyelmüket. A vándortáborok egyedülálló lehetőséget nyújtanak a környezettudatos szemléletet átadására és arra, hogy együtt építsük a fenntartható jövőt – mondta el lapunknak a szemléletváltásban bízva Pénzes Erzsébet főszervező.

Borítókép: A gyerekeknek természetközeli kikapcsolódást nyújtó nyári programokban szakképzett túravezetők, tanárok működnek közre (Fotó: 123RF)