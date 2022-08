Áldást adni a magyarságnak és a világnak

A reformátusok közösségének megvan az a sajátossága, hogy mi az Isten igéje által teremtett közösségnek, nemzetrésznek értjük magunkat, és mi ezzel tudunk szolgálni az egész nemzetnek. Ezért alkottuk meg a nemzetstratégiánkat, amellyel azt szeretnénk elérni, hogy az egész magyarság lássa és értse, ma is lehet és érdemes élni abból a tudásból, hogy az Isten szeretetéből vagyunk, és ebben van a megtartatásunk. Amikor nehéz idők jönnek, mint most, különösen fontos hangsúlyozni, hogy azok a bibliai értékek, amelyekhez a magyar reformátusok évszázadok óta hűségesek, ma is alkalmasak arra, hogy megtartsanak és boldoggá tegyenek bennünket.