Átadták a Magyar Szent István-rendet és a Magyar Érdemrend nagykeresztjét

Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató méltatásában Novák Katalin úgy vélekedett, sok helyen természetes a nemzeti kultúra és a nemzeti intézmények megléte, de van ahol az anyanyelv csak megtűrt dolog, amit nem állítanak a művészetek szolgálatába. Ehhez hasonlóan sokfelé nemzeti kulturális intézmény is csak elvétve létezik, a kultúra pedig csupán a múlt része. Egykor ez nálunk is így működött, a tankönyvekből ki akarták irtani, hátrányt és kényelmetlenséget jelentett büszkeség helyett. Kijelentette, Andrásfalvy hagyományt teremtett többek között a csángó magyarok felkarolásával és azzal, hogy a kultúrát továbbadta.

A köznevelés és kultúra legyen magyar és keresztény

– emelte ki Novák Katalin. Hozzátette, a küldetés és szolgálat átvállalása nélkül nem lennénk itt, ezenkívül pedig a díjazott szerteágazó és kiterjedt tudományos munkássága elnyerte a magyarok tiszteletét, bölcs és igaz utat járt be. Kiemelte, már Andrásfalvy is rájött, hogy a gyermekvállalás kulturális kérdés, nem anyagi, és a családokban van a magyar jövő, melyet ki mert mondani. Az elnök megállapította, megtiszteltetés neki, hogy maga is a díjazott nyomdokaiba lépett.