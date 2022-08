Blogol a fél kormány megölésére buzdító Posta Imre

Posta Imrét és társait 2021 őszén a Terrorelhárítási Központ egyik felszámolóegysége és rendőrök fogták el. Posta harmincnapos letartóztatását 2021. szeptember 27-én rendelték el, amit egyszer három hónappal meghosszabbítottak. Ez járt le idén január 27-én.

Az ügyben vizsgálatot folytató nyomozó ügyészség akkor a letartóztatás két hónappal történő meghosszabbítását indítványozta, mondván, továbbra is fennáll a szökés, az összebeszélés, a tanúk befolyásolásának, valamint a bizonyítékok eltüntetésének a veszélye.

Bizonyítottság esetén az ilyen jellegű bűnt elkövetőre akár húsz év is kiszabható, így a várható büntetés mértéke is indokolná a legsúlyosabb kényszerintézkedést Posta ellen. Az illetékes nyomozási bíró alapjában véve egyetértett a nyomozó ügyészekkel, hiszen szerinte a társai befolyásolása, a szökés és a bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll, ám a nyomozás előrehaladtával ezek súlya – többek között a terhelt együttműködése miatt – jelentős mértékben csökkent, így megszüntette Posta Imre letartóztatását. Ugyanakkor elrendelte a terhelt bűnügyi felügyeletét a feleségével közös vidéki házban. Az ellenőrzést bokára helyezett nyomkövető eszközzel oldja meg a rendőrség.

A vizsgálóbíró a magyar kriminalisztikában eddig egyedülálló döntést is hozott, amikor megtiltotta Postának az internetes közösségi oldalak használatát, különös tekintettel Facebook-oldalára és a blogjára, mivel a megalapozott gyanú szerinti bűncselekményeket ott követte el. A fellebbezést elutasította a bíró, így Posta azóta van otthonában házi őrizetben.