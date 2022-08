Hordjuk-e a maszkot? – Szlávik az emelkedő esetszámokról beszélt

Jönnek az új vakcinák

Elkészültek ugyan olyan oltóanyagok, amik már az újabb variánsok ellen is hatékonyabbak lehetnek, ám hogy ez a valóságban is így van, az még bizonyításra vár, amit meg kell várni. „Ha viszont a jelenlegi oltások is védenek a súlyos szövődményektől, akkor nem biztos, hogy szükség van újabbakra” – emeli ki Szlávik, hozzátéve, nem beszélve arról, hogy egyáltalán ezek a variánsok lesznek-e még akkor is, amelyek most vannak.

A maszkhasználat kapcsán Szlávik elmondja, aki fél a betegségtől, jól teszi, ha hordja, egyre többen járnak el így, az infektológus szerint nagyon helyesen. Úgy gondolja viszont, hogy mindenki számára kötelező maszkhasználatot, vagy bármilyen máskorlátozó intézkedést a járványnak ebben a szakaszában még nem kell bevezetni.A korlátozások célja, hogy a vírus miatt veszélyben lévőket megvédjük, de ha ezek az emberek már be vannak oltva, akkor jó eséllyel védettek a súlyos lefolyástól.

Mint mondja, azok az országok, ahol a nyári hullám már lecsengett, korlátozások nélkül úszták meg. „Nagyon remélem, itthon is így lesz.” Hozzáteszi, „emelkedik ugyan picit a kórházban ápoltak száma, de hamarosan el is kezdenek majd csökkenni”.

Borítókép: Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa az oltóanyaggyár-munkacsoport alakuló ülésén az Emberi Erőforrások Minisztériumában (Fotó: MTI/Soós Lajos)